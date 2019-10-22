Metro seferleri saat kaçta başlıyor? 2019 metro çalışma saatleri
Metro sefer saatleri toplu taşıma kullanan vatandaşlar tarafından sık sık merak ediliyor. İstanbul birçok noktasında bulunan ve trafiği büyük oranda azaltan metronun seferleri, çeşitli sebeplerle aksasa da aynı saatlerde devam ediyor. Peki, metro seferleri saat kaçta başlıyor? İşte, 2019 metro çalışma saatleri…
Metro, özellikle trafiğin yoğun olduğu İstanbul, Ankara ve İzmir gibi metropol şehirlerde büyük rağbet görüyor. Bu nedenle metro sefer saatleri internette en çok araştırılan konulardan biri. Belirlenen saatlerin dışına çıkmak istemeyen veya farklı alternatiflere yönelecek olan vatandaşlar, “metro seferleri saat kaçta başlıyor?”, “metro seferleri saat kaça kadar devam ediyor?” gibi sorulara yanıt arıyor. İşte, 2019 metro çalışma saatleri...
METRO ÇALIŞMA SAATLERİ 2019
İstanbul metro çalışma saatleri: 06:00 – 00:00
Ankara metro çalışma saatleri: 06:00 – 01:00
İzmir metro çalışma saatleri: 06:00 – 00:20
Adana metro çalışma saatleri: 06:04 – 23:04
Bursa metro çalışma saatleri: 06:00 – 00:09
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