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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Davut CAN/İZMİR, (DHA)
16.03.2019 - 11:45, Son Güncelleme:

Metro otopark inşaatındaki göçükte arama kurtarma çalışmaları sona erdi

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Metro otopark inşaatındaki göçükte arama kurtarma çalışmaları sona erdi

İZMİR'in Halkapınar Semti'ndeki metro vagonları otoparkı inşaatında meydana gelen göçükte, enkaz altında kalıp, hayatını kaybeden bekçiler Mehmet Ali Yalçın (65) ve Mehmet Çiftçi'nin (69) cesetlerinin çıkarılmasının ardından, arama kurtarma çalışmaları sona erdi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nce, sayısı artan metro vagonları için Halkapınar semtinde yaptırılan 2 katlı yer altı otoparkında, geçen çarşamba günü saat 03.42'de göçük meydana geldi. Sabah vardiyasına gelen görevlilerin fark etmesi üzerine, durum yetkililere bildirildi. İnşaatta gece çalışan bekçiler Mehmet Çiftçi ve Mehmet Ali Yalçın'a ulaşılamayınca bölgeye AFAD, AKS 110, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi, arama kurtarma çalışması başlatıldı. Çalışmalar sırasında dün (cuma) sabah saatlerinde Mehmet Ali Yalçın'ın, gece saatlerinde de Mehmet Çiftçi'nin cesetleri çıkarıldı. Göçük altında kalan iki kişinin cansız bedenlerinin çıkarılmasının ardından arama kurtarma çalışmalarına son verildi. Kızılay da ikram ve yemek stantları ile kurtarma çalışmalarını takip edenler için kurduğu çadırları toplamaya başladı. Arama kurtarma görevlileri de göçükten ayrıldı. Belediye ekipleri, bölgede temizlik çalışması başlattı.

İzmir Adli Tıp Kurumu'nda otopsi ve kimlik belirleme işlemleri tamamlanan bekçilerden Mehmet Ali Yalçın'ın bugün öğlende, Mehmet Çiftçi'nin ise ikindide kılınacak cenaze namazı sonrasında toprağa verileceği belirtildi.

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