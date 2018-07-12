Metro inşaatında feci kaza: Bir işçi öldü

Saat 16.00 sıralarında çalışma yapan işçilerden biri yaklaşık 10 metreden aşağıya düştü. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevkedildi. Sağlık ekipleri işçinin hayatını kaybettiğini belirledi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.
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