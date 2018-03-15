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    Metrelerce yükseldi: Yollar kapandı, ulaşım aksadı

    ZONGULDAK(AA)
    15.03.2018 - 19:56 | Son Güncelleme:

    Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, su deposundan şehir merkezine gelen şebeke hattının patlaması sonucu ilginç görüntüler oluştu.

    Alınan bilgiye göre, Ereğli-Zonguldak karayolu Kavaklık mevkisinde, Sarıkorkmaz Mahallesi'ndeki su deposundan şehir merkezinde giden ana hattaki borular, henüz belirlenemeyen nedenle patladı.  Patlamanın ardından sular altında kalan karayolunda ulaşım güçlükle sağlandı.

    Haber verilmesi üzerine söz konusu yere gelen Ereğli Belediyesi ekipleri, vanaları kapatarak suyu kesti.

    SU KESİNTİSİ UYGULANACAK

    Ereğli Belediye Başkan Yardımcısı Deniz Koca, gazetecilere yaptığı açıklamada, ekiplerin olaya kısa sürede müdahale ettiğini belirterek, "Kazı işlemleri başladı, patlamanın ana hat olduğundan yüksek tazyikten meydana geldiğini tahmin ediyoruz. Zaman içerisinde borularda bazı hasarlar oluşabiliyor. Bu da onlardan biri diye düşünüyoruz. Bölgede bir süre su kesintisi uygulanacak." diye konuştu.

    Patlama sonrası ise yaklaşık 5 metre yükseğe çıkan tazyikli su ve sürücülerin yaşadığı zor anlar cep telefonu ile görüntülendi. 

    Etiketler: su borusu , gündem
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