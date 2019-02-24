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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
24.02.2019 - 22:55, Son Güncelleme:

Metrelerce savruldu! Öğretmenden kahreden haber

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Antalya'da yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan öğretmen Burhanettin Şirin'e (52), ambulans çarptı. Çarpmanın etkisiyle 70 metre savrulan Şirin hayatını kaybetti.

Kaza, saat 20.30 sıralarında Konyaaltı ilçesi Batı Çevreyolu üzerinde meydana geldi. Öğretmen Burhanettin Şirin, Hurma Mahallesi'nden Liman Mahallesi'ne geçmek için Batı Çevreyolu üzerindeki yaya geçidini kullanmak istedi. Yaya geçidine çıkan Şirin'e, o sırada Kemer'den Antalya'ya hasta nakli yapan özel bir hastaneye ait 07 KCE 47 plakalı ambulans çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaklaşık 70 metre savrulan Şirin'e ilk müdahaleyi ambulansta bulunan sağlık görevlileri yaptı. Şirin olay yerinde yaşamını yitirdi.

Metrelerce savruldu Öğretmenden kahreden haber

Ambulansta bulunan hasta ise başka bir ambulansla hastaneye götürüldü. Olay yerine gelen polisin incelemesinin ardından Şirin'in cansız bedeni Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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