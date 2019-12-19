Metrelerce havaya savrulup yere düştü

Edinilen bilgiye göre, üniversite sınavına hazırlanan Burak Öztürk, dershaneye gitmek için yol kenarında beklemeye başladı. Yolun karşısına minibüsün gelmesiyle birlikte aniden yola fırlayan gence, Manavgat istikametinden Şelale istikametine gitmekte olan S.A.’nın kullandığı 07 AGG 165 plakalı ticari araç çarptı.

Aracın çarpmasıyla birlikte metrelerce havaya savrulan ve asfalta düşen genç ağır yaralandı. İlk müdahalesi olay yerinde 112 sağlık ekibi tarafından yapılan Burak Öztürk Manavgat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunan genç, Antalya'ya sevk edildi.

Kazayı duyarak hastaneye gelen Burak Öztürk’ün ailesi ve arkadaşları gözyaşlarına boğuldular.