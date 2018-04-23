Metrekare hesaplama, konutunuzun net metrekaresini bulabilmeniz için, konutun içinde bulunan tüm alanların net metrekare değerlerinin bulunması ve bulunan bu değerlerin toplanması gerekiyor. Buna göre bir odanın metrekaresi nasıl hesaplanır?

Evinizin net metrekaresini hesaplayabilmek için, evin içinde yer alan tüm odaların ve alanların metrekare türünden değerlerinin hesaplamak ve hesaplanan bu değerlerin toplamını almanız gerekiyor. Almak istediğiniz evin brüt metrekaresi yerine net metrekaresine bakarak karar vermeniz gerekir. Bunun nedeni brüt metrekare olarak hesaplanan evin metrekare değerine evin kullanılmayan bazı alanları da dahil edilirken net metrekare hesabında sadece duvarlar arasında kalan bölümler ölçülüyor. Bu sebeple; evin kullanılabilir alanlarını net metrekare hesabı ortaya çıkarıyor.

Evinizin Yaşam Alanını Doğru Bir Şekilde Hesaplayın

Satışa çıkardığınız ya da almayı düşündüğünüz evin metrekaresi, aslında bu evin yaşam alanını tam olarak ortaya koymayabilir. Özellikle tüm alanın hesaplandığı durumlarda ise en önemli nokta, brüt ve net metrekare hesaplamasını doğru bir şekilde ayırabilmektir. Çünkü brüt metrekare hesabında; duvar kalınlıkları, merdiven ve asansör boşlukları, elektrik şaftları gibi yaşam alanı olarak kullanılmaya elverişli olmayan ölçütler de, hesaplamaya dahil edilmektedir.

Bu nedenle özellikle evin yaşam alanını hesaplamak istiyorsanız, evin her bir odasının ayrı ayrı hesaplanması ve bu değerlerin toplanması, en doğru sonuca ulaşmanıza yardımcı olacaktır. Yaşam alanınızın net değerlerini çıkardığınız zaman da, mobilyalarınız, aksesuarlarınız ve yaşam alanlarınız için doğru bölümlendirmeyi çok daha rahat bir şekilde yapabilirsiniz.

Her Bir Oda İçin Metrekare Nasıl Hesaplanır?

Evinizdeki bir odanın metrekaresini ölçmek istiyorsanız, yapmanız gereken işlem son derece basittir. Ancak bir odanın metrekaresini ölçmek için o odanın dikdörtgen şeklinde olması, her zaman daha doğru sonuçlar elde etmenizi sağlayacaktır. İki kenarın uzunluklarını birbiri ile çarptığınız zaman ise, o oda için metrekare cinsinden alan hesaplamasını yapmış olacaksınız.

Yine de her zaman dikdörtgen bir odaya sahip olmayabilirsiniz. Bu gibi durumlarda evin ya da odanın imar planı ile ölçümleme yapmanız daha doğru olacaktır. Bu nedenle özellikle bombeli ya da yuvarlak yapıda köşelere sahip bir odayı ölçmek isterken, odanın bombeli kısımlarını dik üçgenlere ayırmanız, en yakın sonucu elde etmenizi kolaylaştıracaktır. Bir dik üçgenin alanı, birbirine dik olan iki kenarın çarpımının yarısına eşit olacağından, çıkan sonuçları birbiri ile topladığınızda alanınızın metrekaresini rahatlıkla hesaplamış olursunuz.

Dikdörtgen M2 Hesabına Bir Örnek

Örneğin, iki farklı kenar uzunluğu bulunan bir odanın alan hesabını ele alalım. Duvarlardan biri 200 cm, diğeri ise 150 cm değerlerine sahipse, yapacağınız işlem bu iki değeri birbiri ile cm ya da metre cinsinden çarpmanız olacaktır.

200 cm x 150 cm = 3 m²

Bir odanın birbirine komşu olan duvarlardan biri 400 cm; diğeri ise 350 cm olsun. İlk olarak yapmamız gereken şey, edindiğimiz bu değerleri metre cinsinden hesaplamak. Bu durumda elimizdeki değerlerden biri 4,00 metre diğeri ise 3,50 metre olacak. Bu iki değerin birbirine çarptığımızda ise karşımıza odanın metrekare hesabı çıkacak.

4,00 m. x 3,50 m. = 14,00 metrekare

Yapılan bu hesapta, sonuç olarak dairenin net metrekare alanı 14 metrekare şeklinde karşımıza çıkıyor.

Bağımsız bölümün metrekaresi nasıl hesaplanır?

Bağımsız bölüm, binanın, ayrı ayrı ve başlı başına kullanılmaya uygun olup, 23/6/1965 tarihli ve 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu hükümlerine göre bağımsız mülkiyete konu olan bölümleri oluyor.

Bağımsız bölüm brüt alanı nedir?

Şaftlar, ışıklıklar, hava bacaları, galeri boşlukları hariç, bağımsız bölümün dış konturlarının çevrelediği alanı oluyor. Dış cephe haricindeki bölümlerdeki dış kontur, duvar orta aksı olarak belirleniyor. Bağımsız bölümün eklentileri ayrıca belirtilmek zorunda oluyor. Bağımsız bölümün içten bağlantılı olarak çatı araları dâhil birden fazla katta yer alan mekânlardan oluşması halinde bu katlardaki bağımsız bölüme ait alanlar birlikte değerlendirilerek bağımsız bölüm brüt alanı bulunuyor.

Bağımsız bölüm genel brüt alanı nedir?

Bağımsız bölüm toplam brüt alanına bağımsız bölüme ortak alanlardan düşen payların da eklenmesi suretiyle hesaplanan genel brüt alanı olarak tanımlanıyor.