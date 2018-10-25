Metiner: VIP’te oğul Arınç saldırdı
Eski AK Parti milletvekili Mehmet Metiner, eski TBMM Başkanı Bülent Arınç’ın oğlu, AK Parti İstanbul Milletvekili Mücahit Arınç’ın kendisine saldırmak istediğini ileri sürdü. Olay, Ankara Esenboğa Havalimanı VIP Salonu’nda dün sabah yaşandı.
İddiaya göre, babası Bülent Arınç’ı hedef alan sert ifadeleri nedeniyle Metiner’e tepki gösteren Mücahit Arınç, “Siz haddinizi aşıyorsunuz” diye çıkıştı. Seslerin yükseldiği tartışma Arınç’ın Metiner’in üzerine yürümesiyle tırmanırken, o sırada İstanbul’a gitmek üzere VIP’te bulunan Ahmet Hamdi Çamlı koluna girdiği Arınç’ı başka odaya götürdü.
‘BEDELİ OLMAYACAKSA...’
Metiner, gerginliği Twitter’dan paylaştı: “Bu çirkin saldırının siyasi bedeli olmayacaksa yazıklar olsun!” ifadelerini kullandı. Arınç da Twitter hesabından açıklama yaptı:
“Söylemiş olduğum tüm cümlelerin tamamen arkasındayım, hepsini fazlasıyla hak etmektedir. Şahıs gerekli mercilere başvurabilir. Ahlaksızlığı kendilerine fıtrat edinmiş bu ve çamur üsluplu şahısların prim yapma çabalarının farkındayız.”
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