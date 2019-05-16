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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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16.05.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Metin Topuz’un tutukluluğuna devam kararı

Fırat Alkaç
Fırat Alkaç
falkac@hurriyet.com.tr
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Fırat Alkaç
Fırat Alkaç
falkac@hurriyet.com.tr
Metin Topuz’un tutukluluğuna devam kararı

ASKERİ ve siyasi casusluk suçlamasıyla yargılanan ABD İstanbul Başkonsolosluğu irtibat görevlisi Metin Topuz’un tutukluluk halinin devamına karar verildi.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki dördüncü duruşmayı Topuz’un yakınları ile ABD Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Jeffrey Hovenier ve ABD İstanbul Başkonsolosu Jennifer Davis de izledi. Mahkeme heyeti önceki duruşmada alınan kararlar doğrultusunda, HTS kayıtlarının ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü raporlarının geldiğini açıkladı. Geçen duruşmada mahkeme, Emniyet Genel Müdürlüğü’ne yazı yazılarak KOM birimlerinde görev yapan emniyet personelinin Amerikan Federal Narkotik Teşkilatıyla ortaklaşa soruşturmalar ve işbirliği kapsamında ABD veya başka ülkelere resmi ziyaret gerçekleştirip gerçekleştirmediğinin sorulmasını istemişti. Emniyet yanıtlarında 19-23 Eylül 2011, 2012 ve 2013 yıllarında resmi ziyaretlere ilişkin kayıtlar olduğu belirtildi. Raporda, ziyaretler sonrası gerçekleştirilen faaliyetlerle ilgili görev raporlarına rastlanmadığı yer aldı. Mahkeme heyeti ayrıca emniyetten gelen raporda,“Metin Topuz’un FETÖ soruşturmasında kendisini soyutlamaya çalıştığı düşünülmektedir” ifadesinin de yer aldığını belirtti. Topuz’un avukatları bu ifadeye tepki göstererek, “Emniyet, mahkemeyi etkilemeye çalışıyor” dedi.

Metin Topuz gelen evraklarla ilgili verdiği ifadesinde “Ben ABD Konsolosluğu’nda narkotik biriminde çalışmaktayım. Biz bu seyahati yaptık. Geri döndüğümde emniyet personelinin rapor tutup tutmamalarına ben karışamam. Ben tek başıma birilerini ABD’ye götüremem. Benim müdürümün talimatı ile götürürüm” dedi ve tahliyesini istedi.

Mahkeme, ara kararında Topuz’un tutukluluk halinin devamına karar verdi. ABD Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Jeffrey Hovenier duruşma sonrası “Metin Topuz’un bir suç işlediğine dair herhangi bir inanılır delil göremedik. Bu konunun çabuk, şeffaf ve adil çözümüne dair çağrımızı yeniliyoruz”

Fırat Alkaç
Fırat Alkaç
falkac@hurriyet.com.tr
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