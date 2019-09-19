Metin Topuz’a tahliye çıkmadı
FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik soruşturmalar kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan firari savcı Zekeriya Öz ve bazı polis müdürleri ile irtibatlı olduğu, casusluk yaptığı iddiasıyla yargılanan ABD İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi Metin Topuz’un tahliye talebi reddedildi.
İstanbul 14’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya ‘hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs etme, devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etme, hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetme, verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme ve gizliliğin ihlali’ suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile 20-35 yıl hapis istemiyle tutuklu yargılanan Metin Topuz katıldı. ABD Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Jeffrey M. Hovenier, ABD İstanbul Başkonsolosu Daria Darnell ile konsolosluk görevlileri de duruşmayı izledi. 1982’den beri ABD İstanbul Başkonsolosluğu’nda çalıştığını, 1992 yılından itibaren de Amerikan Federal Narkotik Polisi olan DEA adına yabancı polis irtibat görevlisi olduğunu belirten Topuz, “Görevim esnasında ben ve amirlerim birçok farklı birimden, kurumdan kamu görevlisi ile tanıştık. İddianame hazırlanırken DEA elemanı olarak yaptığım 3 bin görüşme göz ardı edilmiş. Benim sadece FETÖ/PDY ile bağlantılı kişilerle görüştüğüm kanısı yaratılmıştır. Bizim için makamlar önemlidir. O makamlarda kim oturuyorsa onunla görüşüyoruz” dedi. Metin Topuz’un tahliye talebini reddeden mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi.
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