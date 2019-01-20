Metin Topuz iddianamesi: ABD ziyaretleri ve Öz ile görüşmeler casusluk delili oldu

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriMetin Topuz iddianamesi: ABD ziyaretleri ve Öz ile görüşmeler casusluk delili oldu
GeriGündem Metin Topuz iddianamesi: ABD ziyaretleri ve Öz ile görüşmeler casusluk delili oldu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Toygun ATİLLA / İSTANBUL
20.01.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Metin Topuz iddianamesi: ABD ziyaretleri ve Öz ile görüşmeler casusluk delili oldu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Metin Topuz iddianamesi: ABD ziyaretleri ve Öz ile görüşmeler casusluk delili oldu

ABD İstanbul Başkonsolosluğu irtibat görevlisi olan ve 4 Ekim 2017’den beri cezaevinde tutulan Metin Topuz hakkında iddianame hazırlandı. Topuz’un, 17-25 Aralık soruşturmaları öncesi bu operasyonun mimarı dönemin Mali Şube Müdürü Yakup Saygılı ile ABD’ye seyahati ve firari FETÖ’cü Zekeriya Öz ile görüşmeleri, tanıkların anlatımları casusluğa delil oldu.

İstanbul Cumhuriyet Savcısı Yakup Ali Kahveci’nin hazırladığı iddianamede, Topuz’a “casusluk, hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs” suçlamaları yöneltildi, müebbet istendi. Deliller özetle şöyle:

Dönemin savcısı ve FETÖ firarisi Zekeriya Öz ile 23 Eylül 2013-4 Ekim 2013 arasında yapılan 4 ayrı telefon görüşmesi. Bu görüşmelerin amacının “17-25 Aralık 2013 kumpas soruşturmalarından kısa süre önce casusluk, örgüte talimatların iletilmesi, kumpas operasyonlarının sürecinin denetimi olduğu anlaşılmıştır.”

Metin Topuz’un 17-25 Aralık operasyonları öncesi operasyonların mimarı Mali Şube Müdürü Yakup Saygılı ve diğer polislerle telefon trafiğinin sıklığı ve Topuz’un operasyonlar öncesi Mali Şube Müdürlüğü’ne ziyaretlerinin görüntüleri.
Metin Topuz’un incelenen telefonundaki, WhatsApp gruplarında, FETÖ operasyonları ve FETÖ’cülerle ilgili yorumlar, Mehmet Hakan Atilla ile Reza Zarrab’ın yakalanması ile ilgili değerlendirmeler, siyasi bağlantı yorumları da döküm olarak iddianamede yer aldı.
Metin Topuz, 25 Eylül 2017’de gözaltına alındı, 4 Ekim’de tutuklandı. ABD ile Türkiye arasında vize krizine giden süreç, bu tutuklama ile zirveye çıktı. ABD, Topuz’la ilgili Türkiye’ye nota verdi.

‘PROFİLİN GÜZEL BİZİM TARAFTA GÖRÜNMÜYORSUN’

Eski DEA muhbiri Feyyaz Öztürk, Metin Topuz’un kendisini 2008 Mart ayında Zekeriya Öz ile tanıtıştırdığını ve Ergenekon operasyonları için gizli tanık olarak kullanılmak istendiğini söyleyerek, “Metin Topuz bana hitaben, ‘Bak savcımızın bir ricası var, Türkiye için kötü şeyler dönüyor. Ergenekon için seni gizli şahit yazdıracağım’ dedi. Ben olumsuz yanıt verince, Metin Topuz, ‘Alt tarafı 10-11 tane isim ezberleyeceksin, zor değil’ dedi. Zekeriya Öz ise ‘Bunları delillendiremiyoruz. Profilin güzel, bizim tarafta gözükmüyorsun’ dedi. Ben olumsuz cevap verince Metin Topuz ile baş başa kaldığımızda ‘Beni bozdun’ dedi.”

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan doktor gence jest

Cinayet anı kamerada... Tam o an!

2 bin kişi, 'teleferik' kuyruğuna girdi

12 yaşındaki kız çocuğu ikiz bebek doğurdu