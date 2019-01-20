Metin Topuz iddianamesi: ABD ziyaretleri ve Öz ile görüşmeler casusluk delili oldu
ABD İstanbul Başkonsolosluğu irtibat görevlisi olan ve 4 Ekim 2017’den beri cezaevinde tutulan Metin Topuz hakkında iddianame hazırlandı. Topuz’un, 17-25 Aralık soruşturmaları öncesi bu operasyonun mimarı dönemin Mali Şube Müdürü Yakup Saygılı ile ABD’ye seyahati ve firari FETÖ’cü Zekeriya Öz ile görüşmeleri, tanıkların anlatımları casusluğa delil oldu.
İstanbul Cumhuriyet Savcısı Yakup Ali Kahveci’nin hazırladığı iddianamede, Topuz’a “casusluk, hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs” suçlamaları yöneltildi, müebbet istendi. Deliller özetle şöyle:
Dönemin savcısı ve FETÖ firarisi Zekeriya Öz ile 23 Eylül 2013-4 Ekim 2013 arasında yapılan 4 ayrı telefon görüşmesi. Bu görüşmelerin amacının “17-25 Aralık 2013 kumpas soruşturmalarından kısa süre önce casusluk, örgüte talimatların iletilmesi, kumpas operasyonlarının sürecinin denetimi olduğu anlaşılmıştır.”
Metin Topuz’un 17-25 Aralık operasyonları öncesi operasyonların mimarı Mali Şube Müdürü Yakup Saygılı ve diğer polislerle telefon trafiğinin sıklığı ve Topuz’un operasyonlar öncesi Mali Şube Müdürlüğü’ne ziyaretlerinin görüntüleri.
Metin Topuz’un incelenen telefonundaki, WhatsApp gruplarında, FETÖ operasyonları ve FETÖ’cülerle ilgili yorumlar, Mehmet Hakan Atilla ile Reza Zarrab’ın yakalanması ile ilgili değerlendirmeler, siyasi bağlantı yorumları da döküm olarak iddianamede yer aldı.
Metin Topuz, 25 Eylül 2017’de gözaltına alındı, 4 Ekim’de tutuklandı. ABD ile Türkiye arasında vize krizine giden süreç, bu tutuklama ile zirveye çıktı. ABD, Topuz’la ilgili Türkiye’ye nota verdi.
‘PROFİLİN GÜZEL BİZİM TARAFTA GÖRÜNMÜYORSUN’
Eski DEA muhbiri Feyyaz Öztürk, Metin Topuz’un kendisini 2008 Mart ayında Zekeriya Öz ile tanıtıştırdığını ve Ergenekon operasyonları için gizli tanık olarak kullanılmak istendiğini söyleyerek, “Metin Topuz bana hitaben, ‘Bak savcımızın bir ricası var, Türkiye için kötü şeyler dönüyor. Ergenekon için seni gizli şahit yazdıracağım’ dedi. Ben olumsuz yanıt verince, Metin Topuz, ‘Alt tarafı 10-11 tane isim ezberleyeceksin, zor değil’ dedi. Zekeriya Öz ise ‘Bunları delillendiremiyoruz. Profilin güzel, bizim tarafta gözükmüyorsun’ dedi. Ben olumsuz cevap verince Metin Topuz ile baş başa kaldığımızda ‘Beni bozdun’ dedi.”
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