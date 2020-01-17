Metin İyidil yeniden cezaevinde

ESKİ korgeneral, dönemin Kara Kuvvetleri Komutanlığı ve Doktrin Komutanlığı (EDOK) Muharebe ve Muharebe Eğitim Destek Komutanı Metin İyidil yargılandığı 15 Temmuz darbe girişimi EDOK davasında, “anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs” suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırılmıştı. İyidil’in dosyasını inceleyen istinaf mahkemesi, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını bozdu, beraat kararı vererek tahliyesine hükmetti. İyidil 14 Ocak’ta serbest kaldı.

Bu kararın ardından Ankara Bölge Adliye Mahkeme 21. Ceza Dairesi, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na müzekkere yazarak İyidil’in yakalanmasını istedi. Eski korgeneralın tekrar yakalanması için Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri önceki gece İyidil’in evine baskın yaptı. TEM polisi, İyidil’in başka bir eve götürüldüğünü belirledi. Polis 3. eve yaptığı baskında İyidil’i, yeğeni Batuhan Özdemir’in eşi Aslı Özdemir’in ailesinin evinde gözaltına aldı. Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir’in oğlu Batuhan ile gelini Aslı ve İyidil’in avukatı Abdullah K. de gözaltına alındı. Savcıya verdikleri ifadelerinin ardından Batuhan Özdemir, Aslı Özdemir, Abdullah K. serbest bırakıldı.

KAÇMA ŞÜPHESİ VAR

Savunmasının ardından savcı, sanık İyidil’in kaçma şüphesinin bulunduğu gerekçesiyle hakkında tutuklama kararı verilmesini talep etti. 21. Ceza Dairesi heyeti de İyidil’in “anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs” suçundan tutuklanmasına karar verdi. Kararda, “Kaçma şüphesi gözetilerek, adli kontrol hükümlerinin yetersiz kalacağı ve atılı suç bakımından tutuklanmanın orantılı bir tedbir niteliğini taşıdığı ve AİHS’in 5 ve 6. Maddesindeki koşullara uygun olduğu cihetle, sanığın anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs suçundan tutuklanmasına..” denildi. Tahliyesine itiraz edilen İyidil mahkemece yeniden tutuklandı. İyidil’in Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 22. Ceza Dairesi’ne itiraz hakkı bulunduğu da belirtildi. İyidil’in avukatı Onur Aksu da yaptığı açıklamada, “Kaçma ve kaçırılma iddiaları tümüyle asılsızdır” dedi.

‘MANKURT DEĞİLİM’

- METİN İyidil, dün 21. Ceza Dairesi’nde verdiği ifadesinde şöyle dedi: “44 yıl devletime milletime hizmet ettim. Mankurt değilim, darbe gecesi yaptığım tüm faaliyetler darbenin engellenmesine yönelik olmuştur. Darbeye karışmadığım tespit edildi. Emrimdeki bana bağlı zırhlı birliklerden tankların çıkmaması ve darbenin bastırılması yönünde katkıda bulunmak üzere fiillerde bulundum. Devletime, milletime, ülkeme, bayrağıma hep bağlı kaldım. Şu an neden burada olduğumu anlamış değilim. Serbest bırakılmamı talep ediyorum.”

JET HIZIYLA

14 OCAK: İyidil’e darbe girişimi nedeniyle ‘anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs’ten Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmişti. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesi, sürpriz bir kararla İyidil’i beraat ettirip serbest bıraktı. Kararda ‘tahliye kararına 7 gün içinde Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 21. Ceza Dairesi’ne, beraat kararına da 15 gün içinde Yargıtay 16. Ceza Dairesi’ne itiraz hakkı bulunduğu’ belirtildi.

15 OCAK: Ankara Bölge Adliye Cumhuriyet Başsavcılığı, tahliye kararına itiraz etti. 21. Ceza Dairesi de akşam saatlerinde İyidil hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarttı.

16 OCAK: İyidil sabah saatlerinde yakalanarak çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMİ

- ESKİ korgeneral Metin İyidil, Terörle Mücadele (TEM) Şubesi’ndeki sorgusunun ardından Gazi Mustafa Kemal Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirildi. İyidil, hastaneye zırhlı araçlar ve çok sayıda ağır silahlı TEM polisi eşliğinde getirildi. -Mert Gökhan KOÇ/ANKARA

HSK’DAN BERAAT İNCELEMESİ

HÂKİMLER ve Savcılar Kurulu (HSK), darbe girişimi davasında ağırlaştırılmış müebbete çarptırılan eski Korgeneral Metin İyidil’e beraat ve tahliye kararı veren Ankara Bölge Adliye Mahkemesi (istinaf) 20. Ceza Dairesi üyeleri hakkında inceleme başlatırken, görev yerlerini de değiştirdi. Verilen bilgiye göre, konunun önemi nedeniyle Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesi’nin başkan ve üyelerinin başka illerde görevlendirilmeleri uygun görüldü. HSK Teftiş Kurulu’nca yapılacak inceleme sonucu hazırlanacak müfettiş raporunun ardından heyet hakkında karar verilecek. Teftiş Kurulu, konuyla ilgili bir kusur olup olmadığını inceleyecek. -ANKARA