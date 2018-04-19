Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Metin Feyzioğlu'ndan 'adaylık' sorusuna ilginç yanıt

    Metin Feyzioğlu'ndan 'adaylık' sorusuna ilginç yanıt

    MUŞ (AA)
    19.04.2018 - 17:35 | Son Güncelleme:

    Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, "Cumhurbaşkanlığına talip olunmaz. Cumhurbaşkanlığı görevi size gelir, verilir, talimattır. Bu, Türkiye'nin en yüksek makamı. 'Bunu istemiyorum' demek şımarıklıktır, 'istiyorum' demek haddini bilmemektir. Yani çok lüzumsuz bulurum bu konuda bir yorum yapmayı. Biz, Türkiye için nerede olmamız gerekiyorsa oradayız" dedi.

    Feyzioğlu, Muş Barosu hizmet binasının açılışına katılmak ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere kente geldi. Hizmet binasının açılışının ardından avukatlarla bir süre sohbet eden Feyzioğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, sandığın, demokrasinin vazgeçilmezi olduğunu söyledi. Tek başına sandığın varlığının demokrasiyi göstermediğini ancak sandık olmadan da demokrasinin olamayacağını vurgulayan Feyzioğlu, "Türkiye Barolar Birliği Başkanı ve bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak seçimde ister cumhurbaşkanlığına talip olsunlar, ister milletvekilliğine talip olsunlar, tüm adaylara ve siyasi partilere buradan bir çağrıda bulunmak istiyorum; lütfen Türkiye'yi germeyin, Türkiye'nin kucaklaşmaya ihtiyacı var. Çünkü yukarıda siyasetçiler birbirleriyle en ağır şekilde kavga ederken, ezici büyüklükteki bir çoğunluk bundan mutsuz." ifadelerini kullandı.

    Feyzioğlu, 15 Temmuz sonrası mücadele adına yapılanların hangisinin doğru, hangisinin yanlış olduğunun yargı önünde denetlenmesi gerektiğini ifade etti. Ülkede hiç kimsenin birbirinden ayrılmak istemediğini dile getiren Feyzioğlu, "Biz doğru olanı yapalım, birbirimizi kucaklayalım. Siyasetçilerin de madem bizi yönetmeye talipler, bizi kucaklamalarını talep edelim istiyorum." diye konuştu. Feyzioğlu, bir gazetecinin "Cumhurbaşkanlığına adaylığınız söz konusu mu?" sorusu üzerine şunları kaydetti:

    "Hayır, böyle bir kimseyle görüşmem de konuşmam da yok. Zaten talip de olunmaz. Daha önce bunu söylemiştim. Cumhurbaşkanlığına talip olunmaz. Cumhurbaşkanlığı görevi size gelir, verilir, talimattır. Bu, Türkiye'nin en yüksek makamı. 'Bunu istemiyorum' demek şımarıklıktır, 'istiyorum' demek haddini bilmemektir. Yani çok lüzumsuz bulurum bu konuda bir yorum yapmayı. Biz Türkiye için nerede olmamız gerekiyorsa oradayız."

     

    SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

    Son 24 saatte ne oldu? (19.04.2018-2)İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
    daha fazla video için
    Etiketler: Metin Feyzioğlu , erken seçim , adaylık , gündem
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri