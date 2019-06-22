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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
22.06.2019 - 22:23, Son Güncelleme:

Metin Feyzioğlu: Türkiye hava savunma sistemini güçlendirmelidir

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Metin Feyzioğlu: Türkiye hava savunma sistemini güçlendirmelidir

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, "S-400 hava savunma sistemleri tercih olmaktan çıkmış, 82 milyonun can güvenliğini korumak adına bir egemenlik sorunu haline gelmiştir. Türkiye hava savunma sistemini güçlendirmelidir" dedi.

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu’nun moderatörlüğünü yaptığı ’Gündem Özel’ programına, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr. Hasan Ünal, Mühendis ve Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr. Sencer İmer, Emekli Tuğgeneral Nejat Eslen ve Emekli Tümamiral Ali Deniz Kutluk katıldı. Programda, Türkiye’nin Rusya’da satın almaya karar verdiği S-400 ve Doğu Akdeniz’deki doğal gaz krizi masaya yatırıldı.

’TÜRKİYE HAVA SAVUNMA SİSTEMİNİ GÜÇLENDİRMELİDİR’

Feyzioğlu, programda S-400’e ilişkin, "Ahde vefa, söze vefa hukuk kurallarının birincisidir. Türkiye hava savunma sistemini güçlendirmelidir. Türkiye’nin aşamalı hedefleri var. Türkiye’nin 2021 hedefi Siper’i hayata geçirmek. Çatıyı örtmek lazım. Devlet çatıyı korumaya çalışıyor. Türkiye’nin hava savunma sistemine sahip olmasını istemiyorlar. S-400 hava savunma sistemleri tercih olmaktan çıkmış, 82 milyonun can güvenliğini korumak adına bir egemenlik sorunu haline gelmiştir. Türkiye’nin NATO’dan çıkmak gibi bir düşüncesi yoktur" dedi.

Emekli Tuğgeneral Nejat Eslen ise, "Savaş dönemi bittikten sonra bize artık doğudan tehdit yok. Etrafımız bir ateş çemberi. Güvenlik stratejimizi geliştirirken bu tehditlere göre değerlendirmemiz lazım" diye konuştu.

"S-400 doğru bir füze sistemidir" diyen Emekli Tümgeneral Ali Deniz Kutluk da, "Amerika S-400'lerle ilgili olmadığı halde şirketler Amerikayı yönettiği için bu problemi yaşıyoruz" diye konuştu.

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Uzmanı, Maltepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Hasan Ünal, ise şunları söyledi:

"Amerika bizim müttefikimiz ise düşmanımız kim? Ortada kelimenin tam anlamıyla bir Amerika sorunu var. Benim yaptığım analizde S-400'ler bizim Amerika ile yaşadığımız bir sorun değil, sorunlar yumağının bir sonucu. Tam bir güven bunalımı yaşıyoruz."

Ufuk Üniversitesi Mühendis ve Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr. Sencer İmer de, "Türkiye egemenlik hakkını defakto olarak ortaya koymuştur. Bu bir varlık meselesidir. Türkiye kendini havadan kontrol altına almak zorundadır" ifadelerini kullandı.

Metin Feyzioğlu: Türkiye hava savunma sistemini güçlendirmelidir

ÇIKIŞ NEDİR?

Programda yaşanan S-400 tartışmalarına ilişkin ise, katılımcılar çıkış yolunu şöyle açıkladı:

"Nejat Eslen: NATO ülkeleri bizim bölünmemizi istiyor. Ama biz NATO içinde kalmalıyız. Biz NATO'yu kullanmalıyız. Bizi büyük tehlikeler bekliyor. Güçlü bir iç cepheye ihtiyacımız var. Güçlü bir orduya ihtiyacımız var. Sencer İmer: Türkiye dik duracak ve işbirliğini sürdürecek. Hasan Ünal: Dış politikada bölge ülkeleri ile olan ilişkimizi gözden geçirmeliyiz. Ali Deniz Kutluk: NATO içinde Amerikayı kontrol etmeliyiz. Türk İsrail ilişkileri arka kapı diplomasileriyle düzeltilirse şirketler kontrol altına alınabilir. Metin Feyzioğlu: Demokrasimizi adalet paydasında güçlendirmek zorundayız."

Metin Feyzioğlu: Türkiye hava savunma sistemini güçlendirmelidir

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