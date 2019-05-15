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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Erdinç ÇELİKKAN/ANKARA
15.05.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Metin Feyzioğlu: ‘Acilen gerekli konu hukukun üstünlüğü’

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Metin Feyzioğlu: ‘Acilen gerekli konu hukukun üstünlüğü’

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Prof. Dr. Metin Feyzioğlu, Beştepe’de dün Cumhurbaşkanı Erdoğan’la yaptığı 40 dakikalık görüşmenin ardından yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Türkiye’de yargının, özelde de avukatların çok ciddi sorunları var. Dağ gibi hale geldi ve boğuluyoruz. Bir yandan da yargı reformu gündemde, son halini almak üzere. Bunları konuşmak ve çözüm önerilerimizi sunmak için Sayın Cumhurbaşkanı’ndan randevu istemiştik. Olumlu ve faydalı bir görüşme oldu. Öncelikli olarak başkent Ankara’nın adliyelerinin parçalanmışlığı sorununu dile getirdik. Ankara’nın 5 adliyesi var; kimi halden bozma, kimi kebapçının kimi muhallebicinin üstünde. Parçalanmışlığa son verilmesi lazım.

KDV İNDİRİMİ TALEBİ

Vatandaşlarımızın adalet hizmetine pahalı erişmeleri de diğer konu. Bu da KDV’den kaynaklanıyor. Yüksek bir KDV. Önerileri sunduk. En azından dezavantajlı grupların çocuk ve aile mahkemelerinde, iş mahkemelerinde daha makul avukatlık hizmetine erişmelerini dile getirdik. Bu husus değerlendirilecek. Arabuluculukta işçilerin hak ihlallerinin önlenmesi lazım. İşçinin yanında zorunlu avukat bulundurulmasını istiyoruz. Olumlu bir netice alacağımızı düşünüyorum. Bir de hukuk eğitimi sorunu var, fakülte var hoca yok. Bu sebeple orta vadeli kalıcı reforma ihtiyaç duyuluyor. Kısa vadede hukuk alanındaki mesleklere girerken devletin bir ölçme-değerlendirme yapması gerekiyor.

GÜVENİLİR YARGI

Türkiye’de giderek artan şiddet var. Sokakta ve trafikte şiddet. Her ay 2-3 avukat meslektaşımızın şiddet mağduru olduğunu söyledik. Aksaray’da bir meslektaşımızı kaybettik. Avukatlar dövülüp hırpalanıyor. Projelerimizi aktardık, destek istedik. Yargı reformuna acil ihtiyacımız var. 82 milyon vatandaşımızı kucaklayacak tek yol herkesi güvenilir yargıya kavuşturmaktır. Mutlaka eğitim reformu yapmamız gerekiyor. Türkiye’de herkesin üzerinde uzlaşması acilen gerekli olan konu hukukun üstünlüğüdür. Herkesin ‘ama’sız, ‘fakat’sız yaklaşıp hepimizin hangi siyasi dünyadan olursa olsun her siyasi partinin uzlaşması lazım. Bu konuda yapıcı çözüm önerilerini dile getiriyoruz.” 

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