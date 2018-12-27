'Metin Akpınar’ın sözleri bizi çok üzdü'

BÜYÜK AYIP OLUR

“(Fırat’ın doğusuna operasyon) ABD’nin Suriye’den askerlerini çekmesinin gerçek sebeplerinin ne olduğunu kestirmek mümkün değil. Ülkeyi yöneten değerli şahsiyetlerin bilgilendirmesinde fayda var. Esad rejimi ile Türkiye’nin diyalog kurmasından yana değilim. Türkiye’nin katetmiş olduğu terörle mücadeleyi sonunda getirip Esad’ın iradesine teslim etmek Türkiye için en büyük kayıp ve ayıp olur.

AKP ADANA’YA BİRAZ ILIMLI

(Yerelde ittifak) İlçelerde çalışmalar devam etmektedir. Üç-beş belediyeyi aldık, verdik tartışmasıyla Türkiye’nin beka meselesini, partinin ayaklarının altına seremeyiz. MHP Adana, Mersin ve Manisa’da adayını ortaya koyuyor. AKP’nin de buna biraz ılımlı yaklaştığı kanaatindeyim. Osmaniye’de MHP kazanırsa Recep Tayyip Erdoğan’ın da başkanı olacak. Çarşamba günkü görüşmeden sonra takdiri Cumhurbaşkanı’na bıraktık.

SULANDIRILMIŞTIR

(Metin Akpınar’ın sözleri) Bu bizi çok üzdü. Halk Arenası programı sulandırılmıştır. ‘Ulaşamazsak her faşizmin karşılaştığı gibi belki liderini ayağından asarlar, belki mahzenlerde zehirlenerek ölür. Ama bize yazık olur’ diyor. Sana zaten yazık olmuş Metin Akpınar. Mussolini’nin ayaklarından asıldığı tabloyu 2023’te Cumhuriyet’in 100. yıldönümünün kutlanabileceği süreçte 1945’i örnek göstererek eleştiri yapmak, eleştiri değildir. Akpınar gibi toplumun genelinde kabul gören bir sanatçının bu duruma düşmesi kötü bir örnek teşkil etmiştir. Hem kendisine hem demokrasiye yazık etmiştir. Gösterilen örnek kötü bir örnektir. Ayaktan asılmayı söylerseniz, bunu kastediyorsunuz faşizmi kastediyorsunuzdur. Bunu kabul ederseniz Recep Tayyip Erdoğan’ı faşizmin lideri olarak kabul ediyor, öyle yorumluyorsunuzdur. Bu konuda Metin Akpınar Bey’i Halk TV’ye çıkıp, beş dakikalık bir konuşma yapmasını istiyorum. ‘Yanlış bir örnek verdim, bu benim gafletimdir, cehaletimdir, milletimden özür diliyorum’ demesi lazımdır. Bu sebepten dolayı çok üzgünüm. Akpınar’ın Abuzer Kadayıf filmini seyretsinler. Bu kadar tiplemede her türlü başarıyı sağlayan kişi örnek olarak Mussoli’nin ayaklarından asılmasını nasıl gösterebilir.”

ÖZEL-AKAR YORUMU: TÜRKİYE’Yİ ÇOK ÜZDÜ

(Özgür Özel-Hulusi Akar tartışması) Türkiye’yi çok üzmüştür. CHP’nin grup başkanvekili olan şahsiyetin o çirkin üslubu, aşağılayıcı bakış açıları ne CHP’ye ne de Türkiye’ye bir fayda sağlar. Bundan en büyük zararı da o şahıs görür. 2 Ekim 2015’te Hulusi Akar Paşa’yı ziyaret ettim. Hulusi Akar Paşa’ya Kuran-ı Kerim, Türk bayrağı ve altın kaplama bir silah hediye ettim. 15 Temmuz 2016’dan sonraki gelişmeleri dikkate alınca, bunu verdiğime çok memnunum. Kendisine yöneltilen baskıyı yerine getirmiş olsaydı bugün burada bir toplantımız olmazdı. O cahilce konuşmalar CHP’ye bir şey kazandırmaz. Kazanan burada Hulusi Akar Paşamız olmuştur. Kendisine teşekkür ediyorum. Manevi değeri olan Kuran’a, milli değeri olan bayrağa, Türkiye’nin güvenliğini temin eden silaha sahip çıkmıştır. Kutluyorum kendisini.

YURTTA SULH KONSEYİNİ TELAFFUZ EDEN YOK

(FETÖ operasyonları) FETÖ’nün sekizinci ayağında ses yok. Bunun üzerine gidilmeli. Suyun gözünden içmek lazımdır. Suyu gözünden içmek için de Yurtta Sulh Konseyi’nden yakalamak lazım. Asker, sivil kanadı, bürokratı ne kadardır oradan aşağı doğru üzüm salkımı gibi inmek lazım. Konseyi telaffuz dahi eden yok ama bizim aklımızdan hiç çıkmıyor.

İNÖNÜ’YÜ ÜLKE BAĞRINA BASTI

(İnönü’ye yönelik saldırılar) Bu saldırıları kabullenmek, onun üzerinden siyaset üretmek kadar çirkin bir şey olmaz. Bu ülke onu bağrına basmıştır.

SEÇİME KADAR BİNALİ YILDIRIM

(Yıldırım’ın adaylığı) Belediye başkanlığını tercih ettiği andan itibaren kimin Meclis başkanı olacağı Türkiye’nin gündemine gelecektir. Ama şimdiden başkan kim olacak tartışması Yıldırım’ın adaylığını gölgeler. Seçilene kadar başkanlığa devamında fayda görürüz.

KILIÇDAROĞLU’NA SAYGIM VAR AMA

(Kılıçdaroğlu’nun ‘meşru cumhurbaşkanı değilsin’ sözleri) Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi uygulamaya geçtiği andan itibaren ana muhalefet diye bir parti yok. Kemal Kılıçdaroğlu okul arkadaşım. Kendisine saygım vardır; ama son günlerdeki hırçın politika yelekti, gömlekti bundan vazgeçmesi lazım. Kemal Bey bu seçim ortamında herhalde daha ılımlı bir yol izleyecektir. Bir kaç kişi var konuşuyor onları da tatile gönderse iyi olur.