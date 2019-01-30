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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İSTANBUL (AA)
30.01.2019 - 14:30, Son Güncelleme:

Metin Akpınar'ın adli kontrol tedbiri kaldırıldı

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Metin Akpınar'ın adli kontrol tedbiri kaldırıldı

Ünlü sanatçı Metin Akpınar hakkında bir televizyon programında söylediği sözler nedeniyle adli kontrol kararı verilmişti. Akpınar'a uygulanan bu adli kontrol tedbirinin kaldırıldığı belirtildi.

Bir televizyon programındaki sözleri nedeniyle "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan hakkında soruşturma yürütülen oyuncu Metin Akpınar'la ilgili verilen adli kontrol kararı kaldırıldı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, Metin Akpınar hakkında, konuk olduğu Halk TV'deki bir programda sarf ettiği sözleri nedeniyle "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan yürütülen soruşturma devam ediyor.

Soruşturma kapsamında savcılığın, Akpınar hakkında Anadolu 3. Sulh Ceza Hakimliğince haftada bir gün en yakın polis merkezinde imza atma ve yurt dışına çıkış yasağı şeklinde verilen adli kontrol kararını resen kaldırıldığı öğrenildi.

SORUŞTURMANIN GEÇMİŞİ

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Müjdat Gezen ve Metin Akpınar hakkında konuk olduğu Halk TV'deki bir programda yaptığı açıklamaları üzerine soruşturma başlatmıştı. 

Soruşturma kapsamında polis eşliğinde Anadolu Adalet Sarayına gelen Müjdat Gezen "Cumhurbaşkanına hakaret", Metin Akpınar ise "halkı hükümete karşı silahlı isyana tahrik" ve "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlarından sevk edildiği Anadolu 3. Sulh Ceza Hakimliğince adli kontrol tedbirleri kapsamında serbest bırakılmıştı.

Soruşturmayı yürüten savcılık, oyuncu Müjdat Gezen hakkındaki adli kontrol kararını da 23 Ocak'ta kaldırmıştı.

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