Metil Alkol nedir, zehirlenme belirtileri nelerdir?

Metil alkol (metanol) odun talasının distile edilmesi ile elde edilir. Endüstride boya inceltici, teksir makine sıvısı, antifriz, cam temizleyici gibi maddelerin yapımında kullanılır. Akut zehirlenmeler daha çok yanlıslıkla içki olarak kullanılması sonucu olusurken, kronik zehirlenmeler, işyerlerinde buharının inhale edilmesi sonucu olusur.

Giysilere bol miktarda bulaşmış olan metil alkolün deri yolu ile alınması da mümkündür.

• Kan yoluyla karaciğere gelen metil alkol önce, alkol dehidrogenaz enzim aracılığı ile yavaş olarak formaldehite ve takiben aldehit dehidrogenaz enzimi ile formik aside dönüstürülür.

• Bu dönüsüm etil alkole oranla 5-10 kere daha yavaş oluşur. Yavaş yıkılım, metil alkolün organizmada birikimine neden olur.

• İdrarla formik asit şeklinde atılır. Atılım, emilimi takiben 3-4 gün devam eder.

• Ayrıca akciğerlerden de elimine olur. Metil alkolün, değişikliğe uğramadan zararsız ve sadece sarhoş edici bir etkisi var iken,

• in vivo dönüştüğü formik asit yüksek toksisiteye sahiptir.

• 20 mg/dl. ’nin üstündeki dozlar toksik kabul edilir,

• 40 mg/dl. üstü çok ciddi bozukluklara yol açar,

• 80-100 mg/dl.’lik düzey genellikle sınır letal düzeyi olarak kabul edilir.

• Metil alkolün toksisitesi de formik asidin oluşturduğu asidoza bağlıdır.

• Asidoz sonucu retinada sinir harabiyeti ve buna bağlı olarak körlük ve daha ileri safhada kanda görülen asidoz sonucu ölüm meydana gelebilmektedir.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ

Zehirlenme belirtileri, metil alkol alımından 10-24 saat sonra görülmeye başlanır. Toksisitenin şiddeti, oluşan asidozun derecesine bağlıdır başlıca aşağıdaki belirtiler

• Bilinç bulanıklığı, denge ve hareket bozukluğu

• Baş ağrısı

·Bulantı, kusma,

·şiddetli karın ağrısı,

·sırt, kol ve bacaklarda ağrı,

·Görme bozukluğu ve daha sonra körlük,

·Tedavi edilmediği takdirde metabolik asidoz, koma ve solunum durması sonucu ölüm.

Alınan metil alkol miktarına bağlı olarak 4-15 ml dozda körlük ve 15- 100 ml dozda ölüm meydana gelebilmektedir.

TEDAVİ

• MIDE YIKAMA:

Mekanik yolla, ipeka veya apomorfin gibi ilaçlarla hastanın kusturulması sakıncalıdır.

• Eğer metil alkol alınmasından sonra uzun bir süre geçmemişse, gastrik lavajla mide yıkaması uygundur. Lavaj sıvısı olarak 5-10 kez 300 ml %3-5’lik sodyum bikarbonat solüsyonu kullanılabilir.