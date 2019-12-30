MeteoUYARI nedir? Turuncu alarm ne demek?
Havaların soğumasıyla birlikte Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden sık sık turuncu alarm uyarısı gelmeye başladı 34 Avrupa ülkesi tarafından belirlenen renkler ve sınıflandırılmalar MeteoUYARI sistemine uyarlanmıştır. Turuncu alarm da MeteoUyarı sisteminde geçen terimlerden biri. Peki, turuncu alarm ne demek?
Gündemdeki haberler ardından MeteoUYARI ve turuncu alarm terimlerinin anlamı merak konusu oldu. Peki, MeteoUYARI nedir? Turuncu alarm ne demek?
MeteoAlarm Avrupa Meteoroloji Servisleri Ağı (EUMETNET) faaliyetleri kapsamında geliştirilen, Avrupa ülkelerinde kuvvetli meteorolojik hadiseleri uyarı seviyelerine göre renk ve simgelerle gösteren bir sistemdir.
MeteoUYARI
MGM’nin hazırlayıp yetkili kişiler ile paylaştığı uyarılar, MeteoUYARI sistemine uyarlanmıştır. Bu sayede uyarıların daha iyi anlaşılması sağlanacaktır. Uyarı seviyeleri ve renkler, meteorolojik hadisenin şiddeti, görülme sıklığı, etki alanı ve süresi dikkate alınarak belirlenir.
RENK KODU
UYARI SEVİYESİ
YEŞİL ALARM
Uyarı yapılmasını gerektiren meteorolojik hadise tahmin edilmemektedir.
SARI ALARM
Hava durumu potansiyel tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.
TURUNCU ALARM
Hava durumu tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise sıklıkla görülmemektedir. Hasar ve kayıpların oluşması muhtemeldir. Çok tedbirli olmalı, güncel meteorolojik koşullar ve tahminler takip edilmelidir.
KIRMIZI ALARM
Hava durumu çok tehlikelidir: Son derece kuvvetli bir meteorolojik hadise tahmin edilmektedir. Büyük hasar ve kayıpların oluşması muhtemeldir. Bu hadiseler çoğu durumda geniş bir alan üzerinde hayatı tehdit eder. Güncel meteorolojik koşullar ve tahminler sıklıkla takip edilmelidir.
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