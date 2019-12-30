Gündemdeki haberler ardından MeteoUYARI ve turuncu alarm terimlerinin anlamı merak konusu oldu. Peki, MeteoUYARI nedir? Turuncu alarm ne demek?

MeteoAlarm Avrupa Meteoroloji Servisleri Ağı (EUMETNET) faaliyetleri kapsamında geliştirilen, Avrupa ülkelerinde kuvvetli meteorolojik hadiseleri uyarı seviyelerine göre renk ve simgelerle gösteren bir sistemdir.

MeteoUYARI



MGM’nin hazırlayıp yetkili kişiler ile paylaştığı uyarılar, MeteoUYARI sistemine uyarlanmıştır. Bu sayede uyarıların daha iyi anlaşılması sağlanacaktır. Uyarı seviyeleri ve renkler, meteorolojik hadisenin şiddeti, görülme sıklığı, etki alanı ve süresi dikkate alınarak belirlenir.