MeteoUyarı nedir? Meteorolojik renk kodları ne anlama geliyor?
Meteoroloji Genel Müdürlüğünce, kuvvetli meteorolojik gelişmelerde renk kodlarıyla uyarı sistemi hayata geçirildi. MeteoUyarı adı verilen sistemle birlikte, kuvvetli meteorolojik hadiselerde vatandaşlara önceden renk kodları ile uyarı yapılacak. İşte, MeteoUyarı uygulaması ve kullanılan renk kodlarının anlamları...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından kuvvetli meteorolojik hadiseler öncesi hazırlanan ve yayımlanan uyarıların renk kodları sistemiyle duyurulması için "MeteoUyarı" uygulaması devreye alındı. Avrupa Birliği ülkelerinde de bulunan yeni sistem, "Haberdar olun, hazırlıksız yakalanmayın" sloganıyla kullanıma sunuldu.
UYGULAMA KULLANILMAYA BAŞLANDI
Kurumun "www.mgm.gov.tr" internet sitesinde başlayan uygulamayla hava durumu artık renkli uyarı sistemiyle veriliyor. Hazırlanan "Türkiye için uyarı durumu" haritasında her il ve ilçe, şiddetli meteorolojik hadise riskine göre, kırmızı, turuncu, sarı ya da yeşil renklerden biriyle gösteriliyor. Böylece, kullanıcıların karşısına renkli bir ülke haritası çıkıyor.
RENKLERİN ANLAMLARI
MeteoUyarı uygulamasında kullanılan renklerin anlamları şöyle:
KIRMIZI RENK: Kırmızı, havayla ilgili "çok tehlikeli durum"un olduğunu gösteriyor. Son derece kuvvetli bir meteorolojik hadise tahmin edildiğinde bu renkle uyarı yapılıyor. Haritada kırmızı rengin olduğu yerde büyük hasar ve kayıpların oluşması muhtemel görülüyor. Bu hadiseler çoğu durumda geniş bir alan üzerinde hayatı tehdit edecek nitelikte kabul ediliyor. Güncel meteorolojik koşullar ve tahminlerin bu durumda sıklıkla takip edilmesi önem taşıyor.
TURUNCU RENK: Turuncu, havayla ilgili "tehlikeli durum"larda kullanılıyor. Bu renkte tahmin edilen meteorolojik hadise sıklıkla gerçekleşmiyor. Hasar ve kayıpların oluşması muhtemel görülüyor. Çok tedbirli olunması, güncel meteorolojik koşullar ve tahminlerin takip edilmesi gerekiyor.
SARI RENK: Sarı, havada "potansiyel tehlike durumu"na işaret ediyor. Tahmin edilen meteorolojik hadise olağan dışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli davranılması uyarısında bulunuluyor.
YEŞİL RENK: Yeşil ile belirtilen yerde uyarı yapılmasını gerektiren meteorolojik hadisenin tahmin edilmediği anlaşılıyor.
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