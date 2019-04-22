Meteoroloji’den zirai don ve kuvvetli rüzgar uyarısı
22 Nisan tarihli hava durumu tahminlerini resmi sayfası üzerinden paylaşan Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden iki uyarı birden geldi. Müdürlük, zirai don tehlikesi ve kuvvetli rüzgar konularında uyardı. İşte, 22 Nisan tarihli hava durumu tahmini
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Sivas ve Kayseri çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda gök gürültülü sağanak, İç Anadolu’nun doğusu, Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Güney ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeybatı, güneydoğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, sabah saatlerinde İç Anadolu'nun güneyi ve Akdeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde(40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.
UYARILAR
ZİRAİ DON TEHLİKESİ: Tarımsal faaliyetin olduğu bölgelerimizden İç Ege, Göller Yöresi ve İç Anadolu Bölgesi, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Malatya ve Elazığ çevrelerinde sabah ve gece saatlerinde hafif, yüksek rakımlı yerlerinde ise orta kuvvette zirai don riski bulunmaktadır. Yetkililerin ve çiftçilerimizin gerekli tedbirleri almaları ve don durumu hakkında daha detaylı bilgi almak için en yakın meteoroloji müdürlüklerine başvurmaları gerekmektedir.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın bu sabah saatlerinde İç Anadolu'nun güney kesimleri ile Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde(40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar, ağaç devrilmesi, çatı uçması vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
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