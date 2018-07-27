Son dakika: Meteoroloji’den yeni uyarı! 15.00 ile 17.00 arasına dikkat…
Meteoroloji’den İstanbul için son dakika uyarısı geldi. Saat 15.00 ile 17.00 saatleri arasından gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Uyarıda, su baskınlarına karşı dikkatli olunması istenirken ufak çaplı dolu riskinin de olduğu belirtildi.
Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezinde yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre önümüzdeki iki saatlik periyotta 15:00 ila 17:00 saatleri arasında İstanbul Avrupa Yakasında görülecek gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli (10-30 kg/ m2) olması beklendiğinden yaşanabilecek su baskını, yıldırım, ufak çaplı dolu yağışı riski, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
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