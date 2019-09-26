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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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26.09.2019 - 07:16, Son Güncelleme:

Meteoroloji'den yağmur bekleyenlere sürpriz hava durumu açıklaması!

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Meteoroloji'den yağmur bekleyenlere sürpriz hava durumu açıklaması!

Bölgelere ait en son hava durumu tahminlerini paylaşan Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 26 Eylül Perşembe günü ve önümüzdeki 4 gün için önemli detaylara yer verdi. Bugün için Doğu Karadeniz Bölgesi haricinde yağmur beklenmediğini duyuran MGM, eylül ayının son günlerinde ise hava sıcaklığının artacağı bilgisini verdi. İşte, MGM'nin hafta sonu verileri ile birlikte 5 günlük hava durumu tahmini

Sonbaharın etkisiyle gelecek günlerde düşüş göstermesi beklenen hava sıcaklığının beklenenin aksine 3 ila 4 derece artış göstereceğini aktaran Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), pazartesi gününe işaret etti. Pazartesi günü İstanbul'da sıcaklığın 27, Antalya'da ise 30 dereceyi bulacağını açıklayan MGM, yağışlı havanın cuma günü Marmara ve Batı Akdeniz, cumartesi günü ise Doğu Karadeniz Bölgesinde etkisini arttıracağını hava durumu tahminlerine ekledi. 


Meteorolojiden yağmur bekleyenlere sürpriz hava durumu açıklaması


Meteorolojiden yağmur bekleyenlere sürpriz hava durumu açıklaması

Meteorolojiden yağmur bekleyenlere sürpriz hava durumu açıklaması

Meteorolojiden yağmur bekleyenlere sürpriz hava durumu açıklaması

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyı kesimi ile Ordu, Tokat, Amasya çevreleri ve Samsun'un doğusunun hafif sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: İç ve batı kesimlerde 2 ila 5 derece artarak, yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney ve güneybatı, zamanla kuzeybatı kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu Bölgesinin güney ve doğusunda öğleden sonra kuvvetli(30-50 km/sa)olarak esmesi bekleniyor.

MARMARA BÖLGESİ HAVA DURUMU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

TEKİRDAĞ °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

EGE BÖLGESİ HAVA DURUMU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

MERSİN °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

KAYSERİ °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

SİNOP °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra Doğu Karadeniz kıyı kesimi ile Ordu, Tokat, Amasya çevreleri ve Samsun'un doğusu sağanak yağışlı

RİZE °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra doğu kesimleri sağanak yağışlı

TOKAT °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra sağanak yağışlı

TRABZON °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU
Parçalı ve az bulutlu, bölgenin kuzey kesimlerinin çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AĞRI °C, 25°C
Parçalı bulutlu

ERZURUM °C, 21°C
Parçalı bulutlu

MALATYA °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 30°C
Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 30°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

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