Meteoroloji'den yağmur bekleyenlere sürpriz hava durumu açıklaması!
Bölgelere ait en son hava durumu tahminlerini paylaşan Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 26 Eylül Perşembe günü ve önümüzdeki 4 gün için önemli detaylara yer verdi. Bugün için Doğu Karadeniz Bölgesi haricinde yağmur beklenmediğini duyuran MGM, eylül ayının son günlerinde ise hava sıcaklığının artacağı bilgisini verdi. İşte, MGM'nin hafta sonu verileri ile birlikte 5 günlük hava durumu tahmini
Sonbaharın etkisiyle gelecek günlerde düşüş göstermesi beklenen hava sıcaklığının beklenenin aksine 3 ila 4 derece artış göstereceğini aktaran Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), pazartesi gününe işaret etti. Pazartesi günü İstanbul'da sıcaklığın 27, Antalya'da ise 30 dereceyi bulacağını açıklayan MGM, yağışlı havanın cuma günü Marmara ve Batı Akdeniz, cumartesi günü ise Doğu Karadeniz Bölgesinde etkisini arttıracağını hava durumu tahminlerine ekledi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyı kesimi ile Ordu, Tokat, Amasya çevreleri ve Samsun'un doğusunun hafif sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI: İç ve batı kesimlerde 2 ila 5 derece artarak, yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle güney ve güneybatı, zamanla kuzeybatı kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu Bölgesinin güney ve doğusunda öğleden sonra kuvvetli(30-50 km/sa)olarak esmesi bekleniyor.
MARMARA BÖLGESİ HAVA DURUMU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
TEKİRDAĞ °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE BÖLGESİ HAVA DURUMU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
MERSİN °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
KAYSERİ °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
KASTAMONU °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
SİNOP °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra Doğu Karadeniz kıyı kesimi ile Ordu, Tokat, Amasya çevreleri ve Samsun'un doğusu sağanak yağışlı
RİZE °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra doğu kesimleri sağanak yağışlı
TOKAT °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra sağanak yağışlı
TRABZON °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU
Parçalı ve az bulutlu, bölgenin kuzey kesimlerinin çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
AĞRI °C, 25°C
Parçalı bulutlu
ERZURUM °C, 21°C
Parçalı bulutlu
MALATYA °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
MARDİN °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
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