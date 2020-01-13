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Gündem
AA
Haber Giriş: 13.01.2020 - 01:16,Son Güncelleme:/

Meteorolojiden Van için kuvvetli kar yağışı uyarısı

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Meteorolojiden Van için kuvvetli kar yağışı uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Van'da kuvvetli kar yağışının beklendiğini bildirdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Van'da halen devam etmekte olan kar yağışının etkisini arttırarak öğle saatlerine kadar süreceği belirtildi.
Açıklamada, kuvvetli kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği kaydedildi.

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