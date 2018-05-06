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    Meteoroloji'den uyarı var... Çok kuvvetli geliyor

    AA
    06.05.2018 - 07:52 | Son Güncelleme:

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ankara ve İzmir başta olmak üzere 17 şehirde bugün kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini duyurdu... Vatandaşların ani sel, su baskını ve rüzgara karşı dikkatli olmaları istendi.

    Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Ankara genelinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanağın, öğle saatlerinden itibaren kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

    İzmir iç kesimleri başta olmak üzere il genelinde sabah saatlerinden itibaren beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanağın, akşam saatlerine kadar kuvvetli olması bekleniyor.

    Sağanak ve gök gürültülü sağanağın Aydın genelinde, Balıkesir merkez ve güneyinde, Bursa merkez ve güneyinde, Manisa ile Uşak genelinde yarın sabah saatlerinden itibaren; Bilecik, Bolu, Çankırı, Çorum, Düzce, Eskişehir, Karabük, Kastamonu, Kırıkkale, Kütahya genelinde ise öğle saatlerinden itibaren kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

    Vatandaşların ani sel, su baskını, yerel dolu yağışı, yıldırım ve yağış anında kuvvetli rüzgara karşı dikkatli ve tedbirli olması istendi.

    Etiketler: Meteoroloji Genel Müdürlüğü , kuvvetli yağış , gündem
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