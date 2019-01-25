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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
25.01.2019 - 12:27, Son Güncelleme:

Son dakika: Meteoroloji'den uyarı üstüne uyarı

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Son dakika: Meteoroloji'den uyarı üstüne uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Antalya'ya kuvvetli yağış ve fırtına uyarısında bulundu. Kuvvetli fırtına ve yağışın bu akşam saatlerinden pazar sabah saatlerine kadar etkili olacağı belirtilirken hortum oluşma riskine karşı da dikkatli olunması istendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün intenernet sitesinden alınan bilgiye göre, Antalya çevrelerinde görülecek olan kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, bu akşam saatlerinden yarın (Cumartesi) öğle saatlerine kadar il merkezi ve batı ilçelerinde, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden Pazar (27.01.2019) günü sabah saatlerine kadar doğusunda çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-110 kg/metrekare) olması ve yağışla birlikte rüzgarın güneydoğu yönlerden fırtına ve yer yer kuvvetli fırtına (70-100 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, küçük çaplı dolu yağışı, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, ulaşımda aksamalar ve hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği söylendi.

Bünyamin Sürmeli uyardı: Yarın Antalya’dan İzmir’e kadar fırtına varCNN Türk Meteoroloji Editörü Bünyamin Sürmeli canlı yayında yaptığı açıklamada "Maalesef iyi haberlerimiz yok. Son verilere bakıyorum; yarın bu saatler için yine fırtına var ve yine benzer şiddette. Aynı saatlerde hortum oluşur mu? Şu an kesin bir şey söylemek zor... Lokasyonları da artırmamız gerekecek. Sadece Batı Akdeniz değil, İzmir ve çevresinde de 50 kilometrenin üzerinde; deniz üzerinde çok daha şiddetli. Kuşadası'ndan tutup Foça'ya kadar kuvvetli fırtına, Antalya körfezinde fırtına bekliyoruz. Yarın Antalya’dan İzmir’e kadar fırtına var" dedi.
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