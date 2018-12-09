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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA, AA
09.12.2018 - 09:54, Son Güncelleme:

Meteoroloji'den uyarı: Öğleden sonraya dikkat!

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Meteoroloji'den uyarı: Öğleden sonraya dikkat!

Marmara Bölgesi'nin genelinin öğleden itibaren yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. İstanbul'da öğle saatlerinden itibaren yağmur bekleniyor. Bölgede sıcaklıklar 3 ila 5 derece artacak.

Yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara, Ege, Akdeniz, Batı Karadeniz, İç Anadolu'nun batısı, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ve Güneydoğu Anadolu ile Çorum, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Aksaray, Erzurum, Kars ve Iğdır çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların öğleden sonra ve akşam saatlerinde Muğla ile Aydın'ın kıyı ilçelerinde, akşam ve gece saatlerinde Antalya'nın doğu ilçelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor. İç ve doğu bölgelerde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı kuzey ve iç kesimlerde 2 ila 4 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgar, güney ve güneydoğu, batı kesimlerde yer yer güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

MARMARA'DA ÖĞLEDEN SONRA YAĞMUR 

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede sıcaklıklar 3 ila 5 derece artacak.

Parçalı ve çok bulutlu havanın hakim olacağı bölgenin batısı ile öğleden itibaren bölge genelinin yağmurlu geçeceği öngörülüyor.

Bölgenin güney ve doğusunda yer yer pus hadisesi beklenirken, rüzgarın güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinde kuzey ilçeleri, gece saatlerinde il geneli yağmurlu 10
İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmurlu 13
İzmir: Çok bulutlu ve sağanak yağışlı 14
Adana: Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra kıyı kesimleri, akşam ve gece saatlerinde il geneli sağanak yağışlı 18
Antalya: Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı (Yağışların akşam ve gece saatlerinde doğu ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor) 18
Samsun: Parçalı zamanla çok bulutlu 14
Trabzon: Parçalı zamanla çok bulutlu 13
Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kar yağışlı 4
Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurlu 12

 

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