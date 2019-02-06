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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
06.02.2019 - 21:02, Son Güncelleme:

Meteorolojiden tüm yurda uyarı... 3 il hariç...

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Meteorolojiden tüm yurda uyarı... 3 il hariç...

Edirne, Iğdır ve Hakkari haricindeki tüm yurtta yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Edirne, Iğdır ve Hakkari haricinde tüm yurdun yağışlı olacağı tahmin ediliyor.

Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Kütahya, Afyonkarahisar, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde gerçekleşecek yağışların, Antalya il merkezi ve doğu ilçeleri ile Adana'nın iç kesimlerinde kuvvetli, Antalya'nın batı ilçeleri ile Adana ve Mersin kıyılarında çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması öngörülüyor.

Gece ve sabah saatlerinde Doğu Anadolu'nun doğu kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi ile buzlanma ve don olayı bekleniyor.

SICAKLIK AZALACAK

Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, batı kesimlerden başlayarak azalacağı ve mevsim normalleri civarına düşeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın Marmara'nın kuzeyinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'nun güney ve doğusunda doğu ve güneydoğu yönlerden, Orta Karadeniz’in iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına, Batı ve Doğu Akdeniz kıyılarında güney ve güneybatı yönlerden, Hatay kıyılarında doğu ve güneydoğu yönlerden yer yer tam fırtına şeklinde eseceği öngörülüyor.

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