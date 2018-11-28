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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Engin ÖZMEN- Ali Can ZERAY/EDİRNE, (DHA)
28.11.2018 - 09:47, Son Güncelleme:

Meteoroloji'den Trakya için kar uyarısı

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden gelen bilgiye göre bu akşam saatlerinden itibaren Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ’ın iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor. Edirne’de dün akşam saatlerinde başlayan ve gece saatlerinde etkisini artıran sağanak, su baskınlarına neden oldu. Yağış sonrası hayat felç olurken, çok sayıda araç ve iş yeri sular altında kaldı.

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  • Edirne’de sağanak, su baskınlarına neden oldu
  • Edirne’de sağanak, su baskınlarına neden oldu
  • Edirne’de sağanak, su baskınlarına neden oldu
  • Edirne’de sağanak, su baskınlarına neden oldu
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Sel baskınının meydana geldiği Oğulpaşa köyünde 1 kişinin kaybolduğu ihbarı yapıldı. Edirne Valisi Ekrem Canalp, AFAD ve arama kurtarma ekipleri, yolu sel suları ile kapalı olan köye hareket etti. 

Edirne’de dün gece saatlerinden itibaren bir anda bastıran yağış, sabah saatlerine kadar aralıklarla devam etti. Yağışla birlikte cadde araları göle dönerken, kentte bulunan bazı caddelerde çok sayıda ev ve iş yerini su bastı. Aynı zamanda cadde aralarında bulunan çok sayıda araç da sular altında kaldı.

Yağış sonrası oluşan sel Edirne’de hayatı felç ederken, kent genelinde başlatılan su tahliye ve kurtarma çalışmaları aralıksız devam ediyor.

 1 KİŞİNİN KAYBOLDUĞU İHBARI YAPILDI

Sağanak yağmurun sel baskınlarına neden olduğu Oğulpaşa köyünde 1 kişinin kaybolduğu ihbarı yapıldı. Edirne Valisi Ekrem Canalp, AFAD ve arama kurtarma ekipleri, yolu sel suları ile kapalı olan köye hareket etti.

DERE TAŞTI, MAHSUR KALDILAR 

Bu arada Köşençiftliği köyünde ise Demirhanlı Deresi'nin taşması sonucu evlerinde mahsur kalanları kurtarmak için ekiplerin çalışması sürüyor.

Edirne'de gece acil servisini suların bastığı özel hastane, bugün hizmet veremeyeceğini açıkladı.

Edirne'de özellikle köylerde meydana gelen su baskınları nedeniyle, arama kurtarma ekipleri bu bölgelere sevk edildi.

TRAKYA İÇİN KAR UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından akşam saatlerinden itibaren Trakya'da karla karışık yağmur ve kar yağışı beklendiği duyuruldu. Yapılan yazılı açıklamada akşam saatlerinden itibaren rüzgarın kuzey yönlerden kuvvetlenmesi ve ani sıcaklık düşüşüyle birlikte Trakya’da (Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ’ın iç kesimlerinde) karla karışık yağmur ve kar yağışı beklendiği bildirildi.

Kar yağışının aralıklarla Cuma günü sabah saatlerine kadar etkili olacağı tahmin edilirken, vatandaşlar soğuk hava ve kar yağışı nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (buzlanma, don olayı ve karayollarında meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarıldı. 

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