Meteoroloji'den Trakya için kar uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden gelen bilgiye göre bu akşam saatlerinden itibaren Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ’ın iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor. Edirne’de dün akşam saatlerinde başlayan ve gece saatlerinde etkisini artıran sağanak, su baskınlarına neden oldu. Yağış sonrası hayat felç olurken, çok sayıda araç ve iş yeri sular altında kaldı.
Sel baskınının meydana geldiği Oğulpaşa köyünde 1 kişinin kaybolduğu ihbarı yapıldı. Edirne Valisi Ekrem Canalp, AFAD ve arama kurtarma ekipleri, yolu sel suları ile kapalı olan köye hareket etti.
Edirne’de dün gece saatlerinden itibaren bir anda bastıran yağış, sabah saatlerine kadar aralıklarla devam etti. Yağışla birlikte cadde araları göle dönerken, kentte bulunan bazı caddelerde çok sayıda ev ve iş yerini su bastı. Aynı zamanda cadde aralarında bulunan çok sayıda araç da sular altında kaldı.
Yağış sonrası oluşan sel Edirne’de hayatı felç ederken, kent genelinde başlatılan su tahliye ve kurtarma çalışmaları aralıksız devam ediyor.
1 KİŞİNİN KAYBOLDUĞU İHBARI YAPILDI
Sağanak yağmurun sel baskınlarına neden olduğu Oğulpaşa köyünde 1 kişinin kaybolduğu ihbarı yapıldı. Edirne Valisi Ekrem Canalp, AFAD ve arama kurtarma ekipleri, yolu sel suları ile kapalı olan köye hareket etti.
DERE TAŞTI, MAHSUR KALDILAR
Bu arada Köşençiftliği köyünde ise Demirhanlı Deresi'nin taşması sonucu evlerinde mahsur kalanları kurtarmak için ekiplerin çalışması sürüyor.
Edirne'de gece acil servisini suların bastığı özel hastane, bugün hizmet veremeyeceğini açıkladı.
Edirne'de özellikle köylerde meydana gelen su baskınları nedeniyle, arama kurtarma ekipleri bu bölgelere sevk edildi.
TRAKYA İÇİN KAR UYARISI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından akşam saatlerinden itibaren Trakya'da karla karışık yağmur ve kar yağışı beklendiği duyuruldu. Yapılan yazılı açıklamada akşam saatlerinden itibaren rüzgarın kuzey yönlerden kuvvetlenmesi ve ani sıcaklık düşüşüyle birlikte Trakya’da (Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ’ın iç kesimlerinde) karla karışık yağmur ve kar yağışı beklendiği bildirildi.
Kar yağışının aralıklarla Cuma günü sabah saatlerine kadar etkili olacağı tahmin edilirken, vatandaşlar soğuk hava ve kar yağışı nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (buzlanma, don olayı ve karayollarında meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarıldı.
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