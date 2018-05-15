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    Meteorolojiden son tahmin...

    Hürriyet Haber
    15.05.2018 - 08:40 | Son Güncelleme:

    Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun güney ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Bayburt, Artvin, Erzincan, Tunceli ve Bingöl çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, yurdun genelinde hava sıcaklığının 2 ile 5 derece artacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın iç ve doğu kesimlerde kuzeyli, güney ve batı bölgelerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
    Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

    Ankara: Parçalı ve az bulutlu 25
    İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 26
    İzmir: Az bulutlu 31
    Adana: Az bulutlu, öğle saatlerinden itibaren iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu 29
    Bursa: Parçalı ve az bulutlu 28
    Antalya: Az bulutlu 27
    Samsun: Parçalı ve az bulutlu 21
    Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 20
    Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 15
    Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 23

    Etiketler: Meteoroloji , sıcaklık , gündem
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