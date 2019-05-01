Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı: 'Tedbirli olunması gerekmektedir'
Günün en son verilerine göre hava durumu bilgilerini kamuoyu ile paylaşan Meteoroloji Genel Müdürlüğü, kuvvetli rüzgar karşısında tedbirli olunması uyarısında bulundu. Marmara, Kuzey ve İç Ege, İç Anadolu Bölgesi'nde yaşanması beklenen kuvvetli rüzgar dışında önemli bir değişiklik olmayacağını aktaran MGM, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinde olacağı bilgisini aktardı. İşte, MGM'den alınan en son hava durumu bilgileri
Hava durumunda yaşanması beklenen son gelişmeleri aktaran MGM, yurdun bazı bölgelerinde kısmi yağış uyarısında bulunurken, bazı bölgeler için ise kuvvetli rüzgar beklentisini paylaştı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Diyarbakır, Adıyaman, Kahramanmaraş, Sivas, Edirne, Kırklareli, Çanakkale ve Balıkesir'in batı ilçeleri ile akşam saatlerinden sonra Marmara'nın güneyi, Ege, Göller yöresi, İç Anadolu'nun batısı, Bolu, Karabük, Antalya'nın iç ve batı kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı ve ülkemiz genelinde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısı, Kuzey ve İç Ege ile İç Anadolu'da kuvvetli olarak (40-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın Marmara'nın batısı, Kuzey ve İç Ege ile İç Anadolu'da kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
MARMARA BÖLGESİ HAVA DURUMU
Parçalı ve az bulutlu, batısı ve zamanla bölge genelinin yer yer çok bulutlu, Edirne, Kırklareli, Çanakkale ve Balıkesir'in batı ilçeleri ile gece saatlerinde Balıkesir, Bursa ve Bilecik çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın batı kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
BURSA °C, 25°C
Az bulutlu, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
ÇANAKKALE °C, 21°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 22°C
Parçalı zamanla çok bulutlu
KIRKLARELİ °C, 22°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE BÖLGESİ HAVA DURUMU
Az bulutlu, kuzey kıyıları ve zamanla genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren Güney Ege ile gece bölge genelinin yerel olmak üzere sağnak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzey ve iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR 8°C, 22°C
Az bulutlu, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağnak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DENİZLİ 12°C, 26°C
Az bulutlu, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağnak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR 15°C, 24°C
Az bulutlu, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağnak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MANİSA 13°C, 24°C
Az bulutlu, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağnak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
AKDENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU
Az bulutlu, doğusunun iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kahramanmaraş ile akşam saatlerinden sonra Burdur, Isparta ve Antalya'nın iç ve batı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 29°C
Parçalı bulutlu
ANTALYA °C, 23°C
Az bulutlu, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren iç ve batı kesimleri sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA °C, 23°C
Az bulutlu, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU
Parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğusu ile zamanla bölge genelinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Sivas, gece saatlerinden itibaren Eskişehir, Ankara, Çankırı ve Konya'nın batı çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölge genelinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
ANKARA °C, 26°C
Az bulutlu, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 27°C
Az bulutlu, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
KONYA °C, 26°C
Az bulutlu, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren batı çevreleri sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
SİVAS °C, 24°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren Bolu ve Karabük çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARABÜK °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİNOP °C, 23°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
ZONGULDAK °C, 21°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU
Parçalı zamanla iç kesimlerinin çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Gümüşhane, Bayburt ve Artvin çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 31°C
Parçalı bulutlu
BAYBURT °C, 21°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 23°C
Parçalı bulutlu
TRABZON °C, 25°C
Parçalı bulutlu
DOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU
Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin kuzey ve batı kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 16°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS °C, 17°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA °C, 23°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
VAN °C, 16°C
Parçalı zamanla çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU
Parçalı ve az bulutlu, zamanla kuzeyinin çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Adıyaman ve Diyarbakır çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADIYAMAN °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DİYARBAKIR °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİİRT °C, 23°C
Parçalı bulutlu
ŞANLIURFA °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
Yorumları Göster
Yorumları Gizle