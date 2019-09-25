Meteorolojiden son dakika uyarısı.. O bölgede yaşayanlar dikkat.. İşte günlük hava durumu raporu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son dakika uyarılarına göre bugün bazı bölgelerimizde sağanak yağış uyarısı yapıldı. Özellikle sabah saatlerinde Yağışların; Muğla ve Antalya çevreleri ile bu sabah saatlerinde Aydın ve İzmir'in güney ilçelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor. İşte il il hava durumu raporu ve 'bugün hava nasıl olacak' sorusunun cevabı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu ile Batı ve Orta Karadeniz’in aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Muğla ve Antalya çevreleri ile bu sabah saatlerinde Aydın ve İzmir'in güney ilçelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: İç ve batı kesimlerde 3 ila 6 derece azalacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle güney ve güneybatı, zamanla kuzeybatı kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Muğla ve Antalya çevreleri ile bu sabah saatlerinde Aydın ve İzmir'in güney ilçelerinde, kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (21-75 Kg/m2), Antalya'nın İbradı, Serik ve Manavgat ilçelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 Kg/m2) olacağı tahmin edildiğinden; Meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım tehlikesi, dolu yağışı, hortum oluşma riski ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
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BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Çarşamba)güney ve doğusunun hafif olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE °C, 25°C
Parçalı bulutlu
İSTANBUL °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı
TEKİRDAĞ °C, 23°C
Parçalı bulutlu
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Muğla ile bu sabah saatlerinde İzmir'in güney ilçeleri ve Aydın çevrelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (21-75 Kg/m2) olması bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
DENİZLİ °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışları bu sabah saatlerinde güney ilçlerinde kuvvetli olması bekleniypr.
MUĞLA °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (21-75 Kg/m2) olması bekleniyor.
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, batısının çok bulutlu, Batı Akdeniz'in aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Antalya merkez ile Kaş, Demre, Finike, Kumluca, Kemer ve Akseki ilçelerinde kuvvetli (21-50 Kg/m2), İbradı, Serik ve Manavgat ilçelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 Kg/m2) olması bekleniyor.
ADANA °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Antalya merkez ile Kaş, Demre, Finike, Kumluca, Kemer ve Akseki ilçelerinde kuvvetli (21-50 Kg/m2), İbradı, Serik ve Manavgat ilçelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 Kg/m2) olması bekleniyor.
ISPARTA °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MERSİN °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
KAYSERİ °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
KONYA °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
KASTAMONU °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
SİNOP °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren Orta Karadeniz'in sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
RİZE °C, 26°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
SAMSUN °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı
TOKAT °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON °C, 23°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık zamanla batısının parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
AĞRI °C, 25°C
Az bulutlu ve açık
ERZURUM °C, 23°C
Az bulutlu ve açık
MALATYA °C, 28°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
VAN °C, 23°C
Az bulutlu ve açık
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
MARDİN °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLERDE HAVA
Fırtına beklenmiyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı, Rüzgâr: Batı Karadeniz’de doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa), doğusu 3 ila 5 (20-40 km/sa), sabah saatlerinde yer yer 6 (50 km/sa), Doğu Karadeniz’de doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden itibaren doğusu kuzeybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa), yer yer 5 (40 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,5m, yer yer 2,0m, Görüş; İyi, yağış anında orta.
MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerine kadar yerel olmak üzere sağanak yağışlı, Rüzgâr: Kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde kuzeyi güneybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,0m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
EGE
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar güneyi kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgâr: Kuzey Ege’de kuzey ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan, Güney Ege’de kuzey ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinde güneydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa), yer yer 5 (40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, yer yer 2,0m, Görüş: İyi, yağış anında orta; kuvvetli yağış anında zayıf.
AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, batısı kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Akdeniz’de batı ve güneybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa), akşam saatlerinde Antalya Körfezi kuzeybatıdan 5 (40 km/sa), Doğu Akdeniz’de batı ve güneybatıdan sabah saatlerinde Mersin Körfezi kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, yer yer 2,0m, Görüş: İyi, yağış anında orta; kuvvetli yağış anında zayıf.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgâr: Batı ve güneybatıdan, öğle saatlerine kadar kuzeybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,75m, Görüş: İyi.
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