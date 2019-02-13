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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gündem
AA
13.02.2019 - 21:54, Son Güncelleme:

Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Kuvvetli geliyor...

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Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Kuvvetli geliyor...

Orta ve Doğu Akdeniz, Marmara Bölgesi, Kuzey Ege ile Hatay kıyılarında kuvvetli fırtına bekleniyor. Öte yandan Bolu, Bursa ve Bilecik'in yüksek kesimlerinde de kar yağışı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, Orta ve Doğu Akdeniz açıkları ile Hatay kıyılarında rüzgarın akşam saatlerinden sonra kuvvetini artırarak, perşembe gece saatlerine kadar doğu ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtına nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı, başta denizciler olmak üzere ilgililerin ve vatandaşların dikkatli olmaları gerekiyor.

MARMARA'DA FIRTINA UYARISI

Marmara Bölgesi ile Kuzey Ege çevrelerinde fırtına bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, söz konusu bölgelerde rüzgarın bugün akşam saatlerinden itibaren kuvvetini artıracağı öngörülüyor.

Rüzgarın önce güney ve güneybatı, yarın öğle saatlerinden sonra ise kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden eseceği bildirilirken, perşembe akşam saatlerine kadar kuvvetli ve yer yer fırtına görüleceği tahmin ediliyor.

Çanakkale ile Balıkesir'in batı kıyıları ve İzmir'in kuzeyinde de rüzgarın zaman zaman kuvvetli fırtına şeklinde olması bekleniyor.

Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın sebep olacağı çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmeler ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı yetkililer ile vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.

3 İL İÇİN KAR UYARISI

Bolu, Bursa ve Bilecik'in yüksek kesimlerinde kar yağışı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, perşembe günü başta Bolu Dağı geçişi olmak üzere Bolu'nun yüksekleri, Bursa'nın güney ve doğusunun yüksekleri ile Bilecik'in yüksek kesimlerinde görülecek kar yağışlarının, yer yer 5-15 santimetre kar örtüsü bırakacağı tahmin ediliyor.

Bolu, Bursa ve Bilecik'te görülecek kar yağışı nedeniyle vatandaşların buzlanma, don olayı ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

 

Son 24 saatte ne oldu? (13.02.2019) 2İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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