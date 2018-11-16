Meteoroloji’den son dakika uyarısı! Kar ve yağmur…
Yağışların Akdeniz kıyılarında sağanak, Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, ilk saatlerde Bilecik çevreleri ile Doğu Akdeniz'in yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Hava sıcaklığının iç kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı ve mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor. Marmara Bölgesi'nin doğusu ile İstanbul'da ise aralıklı yağmur ve sağanak öngörülüyor.
Yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Güneydoğu Anadolu, Kütahya, Kırşehir, Çankırı, Muş, Bitlis, Hakkari, Şırnak çevreleri, gece saatlerinde Muğla ve Denizli çevreleri ile Antalya'nın batı kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Akdeniz kıyılarında sağanak, Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu,ilk saatlerde Bilecik çevreleri ile Doğu Akdeniz'in yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın Marmara'nın batısı, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun batısında yer yer kuvvetli olarak (30-50 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının iç kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı ve mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu, doğu kesimler ile zamanla güneybatı kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısı, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun batısında yer yer kuvvetli olarak (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.
İSTANBUL’DA SAĞANAK
Marmara Bölgesi'nin doğusu ile İstanbul'da aralıklı yağmur ve sağanak öngörülüyor.
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacak.
Parçalı çok bulutlu havanın hakim olacağı bölgenin doğusu ile İstanbul'da aralıklı yağmur ve sağanak bekleniyor.
Rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli ( 30-50 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.
METEOROLOJİ'DEN 5 İL İÇİN KAR VE YAĞMUR UYARISI
Meteoroloji, Elazığ, Malatya, Adıyaman, Tunceli ve Bingöl'de yağmur ile kar yağışı beklendiğini bildirdi.
Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada;"Bölgemizde havanın çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren Elazığ, Malatya, Adıyaman, Tunceli ve Bingöl çevrelerinde yağmur ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur, kar yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir.Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmemektedir.Rüzgarların yağış anında güneybatılı yönlerden kuvvetli saatte 30-60 kilometre hızla eseceği tahmin edilmektedir"denildi.
Uyarıda da bulunan merkezin açıklamasında," Yer yer kuvvetli yağışlar beklendiğinden meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde azalma, tipi, buzlanma,sis ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır"ifadelerinde yer verildi.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve çok bulutlu 6
İstanbul: Parçalı bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 12
İzmir: Parçalı bulutlu 14
Adana: Parçalı bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, ilk saatlerde yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı 19
Bursa: Parçalı bulutlu, aralıklı yağmurlu 10
Antalya: Parçalı bulutlu, gece saatlerinde batı kesimleri sağanak yağışlı 20
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı 12
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı 13
Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı 4
Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 14
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