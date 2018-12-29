Meteorolojiâ€™den son dakika uyarÄ±sÄ±! Ä°stanbul ve Ankaraâ€™daâ€¦
TekirdaÄŸ, Yalova, Ä°stanbul ve Kocaeli Ã§evrelerinde yaÄŸmur, bÃ¶lgenin diÄŸer yerlerinde ise karla karÄ±ÅŸÄ±k yaÄŸmur ve kar bekleniyor. Ankaraâ€™da ise akÅŸam saatlerinden itibaren aralÄ±klÄ± kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± beklenirken hava sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±nÄ±n sÄ±fÄ±rÄ±n altÄ±na dÃ¼ÅŸeceÄŸi belirtildi.
Marmara BÃ¶lgesi'nde yaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n TekirdaÄŸ, Yalova, Ä°stanbul ve Kocaeli Ã§evrelerinde yaÄŸmur, diÄŸer yerlerde de karla karÄ±ÅŸÄ±k yaÄŸmur ve kar ÅŸeklinde olmasÄ± bekleniyor.
Meteoroloji 1. BÃ¶lge MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n internet sitesinde yer alan bilgiye gÃ¶re, bÃ¶lgede hava sÄ±caklÄ±ÄŸÄ± 1 ila 3 derece azalacak.Â Â Â Â Â Â Â
ParÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutlu havanÄ±n hakim olacaÄŸÄ± bÃ¶lgenin genelinde, yaÄŸÄ±ÅŸÄ±n etkili olacaÄŸÄ± tahmin ediliyorÂ Â Â Â Â
YaÄŸÄ±ÅŸÄ±n TekirdaÄŸ, Yalova, Ä°stanbul ve Kocaeli Ã§evrelerinde yaÄŸmur, diÄŸer yerlerde karla karÄ±ÅŸÄ±k yaÄŸmur ve kar ÅŸeklinde olmasÄ± bekleniyor.Â Â Â Â Â Â Â Â Â
RÃ¼zgarÄ±n, bÃ¶lgede gÃ¼neybatÄ±, Ã¶ÄŸle saatlerinden itibaren kuzeybatÄ± yÃ¶nlerden orta kuvvette esmesi Ã¶ngÃ¶rÃ¼lÃ¼yor.Â Â Â Â Â Â Â
YapÄ±lan son deÄŸerlendirmelere gÃ¶re, Ã¼lke genelinin parÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutlu, Marmara, Kuzey Ege'nin iÃ§ kesimleri, Orta ve DoÄŸu Akdeniz, Ä°Ã§ Anadolu (Sivas dÄ±ÅŸÄ±nda), BatÄ± Karadeniz, DoÄŸu Anadolu'nun batÄ±sÄ± (Erzincan dÄ±ÅŸÄ±nda), GÃ¼neydoÄŸu Anadolu'nun batÄ±sÄ± ile Antalya, Isparta, Ã‡orum, Bayburt, Erzurum, MuÅŸ, DiyarbakÄ±r, ÅžÄ±rnak ve Hakkari Ã§evrelerinin yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± geÃ§eceÄŸi tahmin ediliyor. YaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n; kÄ±yÄ± kesimlerde yaÄŸmur ve saÄŸanak, yaÄŸÄ±ÅŸ alan diÄŸer yerlerde karla karÄ±ÅŸÄ±k yaÄŸmur ve kar ÅŸeklinde olmasÄ± bekleniyor. Marmara'nÄ±n gÃ¼neyi ile iÃ§ ve doÄŸu kesimlerde buzlanma ve don olayÄ±, iÃ§ ve doÄŸu kesimlerde sis ve pus hadisesi gÃ¶rÃ¼leceÄŸi tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nden alÄ±nan tahminlere gÃ¶re, hava sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±nda yurt genelinde Ã¶nemli bir deÄŸiÅŸiklik olmayacaÄŸÄ±, mevsim normallerinin altÄ±nda seyretmeye devam edeceÄŸi tahmin ediliyor. RÃ¼zgarÄ±n genellikle kuzey yÃ¶nlerden, Karadeniz'de gÃ¼ney ve gÃ¼neybatÄ± yÃ¶nlerden hafif, ara sÄ±ra orta kuvvette eseceÄŸi tahmin ediliyor.
BazÄ± illerde beklenen hava durumuyla gÃ¼nÃ¼n en yÃ¼ksek sÄ±caklÄ±klarÄ± ise ÅŸÃ¶yle:
Ankara: Ã‡ok bulutlu, akÅŸam saatlerinden itibaren aralÄ±klÄ± kar yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± -1
Ä°stanbul: ParÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutlu, aralÄ±klÄ± yaÄŸmurlu 8
Bursa: ParÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutlu, aralÄ±klÄ± karla karÄ±ÅŸÄ±k yaÄŸmur ve yaÄŸmurlu 7
Ä°zmir: ParÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutlu 12
Adana: ParÃ§alÄ±, zamanla Ã§ok bulutlu, gece saatlerinden sonra hafif saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± 14
Antalya: ParÃ§alÄ±, zamanla Ã§ok bulutlu, gece saatlerinden sonra il merkezi ile doÄŸu kesimleri saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± 15
Samsun: ParÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutlu 8
Trabzon: ParÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutlu 9
Erzurum: ParÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutlu, gece saatlerinde hafif kar yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± -5
DiyarbakÄ±r: ParÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutlu, gece saatlerinde kar yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± 6
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