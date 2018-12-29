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HÃœRRÄ°YET KURUMSAL

YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.

1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.

O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.

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Ä°STANBUL (AA) - (Ä°HA)
29.12.2018 - 10:14, Son GÃ¼ncelleme:

Meteorolojiâ€™den son dakika uyarÄ±sÄ±! Ä°stanbul ve Ankaraâ€™daâ€¦

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Meteorolojiâ€™den son dakika uyarÄ±sÄ±! Ä°stanbul ve Ankaraâ€™daâ€¦

TekirdaÄŸ, Yalova, Ä°stanbul ve Kocaeli Ã§evrelerinde yaÄŸmur, bÃ¶lgenin diÄŸer yerlerinde ise karla karÄ±ÅŸÄ±k yaÄŸmur ve kar bekleniyor. Ankaraâ€™da ise akÅŸam saatlerinden itibaren aralÄ±klÄ± kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± beklenirken hava sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±nÄ±n sÄ±fÄ±rÄ±n altÄ±na dÃ¼ÅŸeceÄŸi belirtildi.

Marmara BÃ¶lgesi'nde yaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n TekirdaÄŸ, Yalova, Ä°stanbul ve Kocaeli Ã§evrelerinde yaÄŸmur, diÄŸer yerlerde de karla karÄ±ÅŸÄ±k yaÄŸmur ve kar ÅŸeklinde olmasÄ± bekleniyor.

Meteoroloji 1. BÃ¶lge MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n internet sitesinde yer alan bilgiye gÃ¶re, bÃ¶lgede hava sÄ±caklÄ±ÄŸÄ± 1 ila 3 derece azalacak.Â Â Â Â Â Â Â 

ParÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutlu havanÄ±n hakim olacaÄŸÄ± bÃ¶lgenin genelinde, yaÄŸÄ±ÅŸÄ±n etkili olacaÄŸÄ± tahmin ediliyorÂ Â Â Â Â 

YaÄŸÄ±ÅŸÄ±n TekirdaÄŸ, Yalova, Ä°stanbul ve Kocaeli Ã§evrelerinde yaÄŸmur, diÄŸer yerlerde karla karÄ±ÅŸÄ±k yaÄŸmur ve kar ÅŸeklinde olmasÄ± bekleniyor.Â Â Â Â Â Â Â Â Â 

RÃ¼zgarÄ±n, bÃ¶lgede gÃ¼neybatÄ±, Ã¶ÄŸle saatlerinden itibaren kuzeybatÄ± yÃ¶nlerden orta kuvvette esmesi Ã¶ngÃ¶rÃ¼lÃ¼yor.Â Â Â Â Â Â Â

YapÄ±lan son deÄŸerlendirmelere gÃ¶re, Ã¼lke genelinin parÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutlu, Marmara, Kuzey Ege'nin iÃ§ kesimleri, Orta ve DoÄŸu Akdeniz, Ä°Ã§ Anadolu (Sivas dÄ±ÅŸÄ±nda), BatÄ± Karadeniz, DoÄŸu Anadolu'nun batÄ±sÄ± (Erzincan dÄ±ÅŸÄ±nda), GÃ¼neydoÄŸu Anadolu'nun batÄ±sÄ± ile Antalya, Isparta, Ã‡orum, Bayburt, Erzurum, MuÅŸ, DiyarbakÄ±r, ÅžÄ±rnak ve Hakkari Ã§evrelerinin yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± geÃ§eceÄŸi tahmin ediliyor. YaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n; kÄ±yÄ± kesimlerde yaÄŸmur ve saÄŸanak, yaÄŸÄ±ÅŸ alan diÄŸer yerlerde karla karÄ±ÅŸÄ±k yaÄŸmur ve kar ÅŸeklinde olmasÄ± bekleniyor. Marmara'nÄ±n gÃ¼neyi ile iÃ§ ve doÄŸu kesimlerde buzlanma ve don olayÄ±, iÃ§ ve doÄŸu kesimlerde sis ve pus hadisesi gÃ¶rÃ¼leceÄŸi tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nden alÄ±nan tahminlere gÃ¶re, hava sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±nda yurt genelinde Ã¶nemli bir deÄŸiÅŸiklik olmayacaÄŸÄ±, mevsim normallerinin altÄ±nda seyretmeye devam edeceÄŸi tahmin ediliyor. RÃ¼zgarÄ±n genellikle kuzey yÃ¶nlerden, Karadeniz'de gÃ¼ney ve gÃ¼neybatÄ± yÃ¶nlerden hafif, ara sÄ±ra orta kuvvette eseceÄŸi tahmin ediliyor.

BazÄ± illerde beklenen hava durumuyla gÃ¼nÃ¼n en yÃ¼ksek sÄ±caklÄ±klarÄ± ise ÅŸÃ¶yle:

Ankara: Ã‡ok bulutlu, akÅŸam saatlerinden itibaren aralÄ±klÄ± kar yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± -1

Ä°stanbul: ParÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutlu, aralÄ±klÄ± yaÄŸmurlu 8

Bursa: ParÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutlu, aralÄ±klÄ± karla karÄ±ÅŸÄ±k yaÄŸmur ve yaÄŸmurlu 7

Ä°zmir: ParÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutlu 12

Adana: ParÃ§alÄ±, zamanla Ã§ok bulutlu, gece saatlerinden sonra hafif saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± 14

Antalya: ParÃ§alÄ±, zamanla Ã§ok bulutlu, gece saatlerinden sonra il merkezi ile doÄŸu kesimleri saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± 15

Samsun: ParÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutlu 8

Trabzon: ParÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutlu 9

Erzurum: ParÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutlu, gece saatlerinde hafif kar yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± -5

DiyarbakÄ±r: ParÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutlu, gece saatlerinde kar yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± 6


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