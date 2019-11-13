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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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13.11.2019 - 14:18, Son Güncelleme:

Meteoroloji’den son dakika uyarısı! Bu iller için saat verildi…

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Meteoroloji’den son dakika uyarısı! Bu iller için saat verildi…

Meteoroloji’den gelen son dakika bilgilerine göre 4 il için sağanak yağış uyarısında bulunuldu. Kıyı ege ve Batı Akdeniz kesiminde beklenen kuvvetli yağışın bu akşam saat 21.00’da başlayıp yarın saat 15.00’a kadar etkisini göstermesi bekleniyor. Öte yandan İstanbul’da yarın ve Cuma günü hafif şiddette ve kısa süreli yağmur bekleniyor.

Meteoroloji 4 il için kritik uyarıda bulundu. Yapılan açıklamada, "Akşam saatlerinden sonra yurdun batı kesimlerinde başlaması beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların gece saatlerinden itibaren Çanakkale'nin batı kıyıları(Çanakkale merkez, Gökçeada, Eceabat, Ezine, Ayvacık, Bozcaada), İzmir'in güney ve batı kıyıları (İzmir merkez, Buca, Çeşme, Urla, Menderes, Seferihisar, Torbalı, Seçuk), Aydın'ın batısı(Söke, Kuşadası, Didim), Muğla il geneli Antalya'nın batı kıyı ilçelerinde (Kaş, Kale, Finike, Kumluca ve Kemer) kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı (ani sel, su baskını, yıldırım, küçük çaplı dolu yağışı, yağış ananda kuvvetli rüzgar vb.) dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." ifadeleri kullanıldı.

İSTANBUL’DA YARIN VE CUMA GÜNÜ YAĞIŞ BEKLENİYOR

İstanbul’da Perşembe ve Cuma günü yağmur bekleniyor. Ancak yağmurun hafif şiddette ve kısa süreli olacağı belirtildi. Yarın hava sıcaklıkları bölgede 2-3 derece düşse de hafta sonu yeniden sıcaklıkların 22-23 derecelerde olması bekleniyor.

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