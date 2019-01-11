Meteoroloji'den son dakika uyarısı: 'Ani sel ve su baskınlarına karşı tedbirli olun!'

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, kar yağışının büyük oranda terk ettiği iç ve doğu kesimlerde yer yer buzlanma ve don olaylarının meydana gelebileceği uyarısında bulundu. MGM, İstanbul başta olmak üzere Bursa, Kocaeli, Çanakkale, Yalova için kuvvetli; İzmir, Aydın, Muğla ve Balıkesir için ise çok kuvvetli yağış tahmininde bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkenin batı kesimlerinin çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz ve Batı Karadeniz ile Ankara ve Eskişehir çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; İstanbul, Kocaeli, Yalova, Bursa ve Çanakkale çevreleri ile Antalya'nın doğu kesimlerinde kuvvetli (20-40 kg/m2), İzmir, Aydın, Muğla ve Balıkesir ile Çanakkale’nin güney ilçelerinde çok kuvvetli (40-75 kg/m2) olması bekleniyor. Ülke genelinde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Orta Akdeniz üzerinden gelen ılık ve yağışlı hava ile birlikte ülke genelinde artacağı, iç ve batı bölgelerde mevsim normalleri civarında, diğer bölgelerde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney yönlerden orta kuvvette, akşam saatlerine kadar Orta Karadeniz'de kuvvetli ve zaman zaman fırtına (40-60 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; İstanbul, Kocaeli, Yalova, Bursa ve Çanakkale çevreleri ile Antalya'nın doğu kesimlerinde kuvvetli (20-40 kg/m2), İzmir, Aydın, Muğla ve Balıkesir ile Çanakkale’nin güney ilçelerinde çok kuvvetli (40-75 kg/m2) olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (ani sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına, ulaşımda aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI: Ülkenin iç ve doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

MARMARA BÖLGESİ HAVA DURUMU

Çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; İstanbul, Kocaeli, Yalova, Bursa ve Çanakkale çevrelerinde kuvvetli (20-40 kg/m2), Balıkesir çevreleri ile Çanakkale’nin güney ilçelerinde çok kuvvetli (40-75 kg/m2) olması bekleniyor.

BURSA °C, 14°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam saatlerine kadar yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ÇANAKKALE °C, 16°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

İSTANBUL °C, 12°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam saatlerine kadar yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KIRKLARELI °C, 9°C

Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

EGE BÖLGESİ HAVA DURUMU

Çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; İzmir, Aydın, Muğla ve Manisa çevrelerinde çok kuvvetli (40-75 kg/m2.) olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı ile birlikte sis ve pus hadisesi bekleniyor.

A.KARAHISAR °C, 7°C

Çok bulutlu, gece saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu

IZMIR °C, 15°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (40-75 kg/metrekare) olması bekleniyor.

MANISA °C, 13°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (40-75 kg/metrekare) olması bekleniyor.

MUĞLA °C, 10°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam saatlerine kadar kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (40-75 kg/metrekare) olması bekleniyor.

AKDENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz'in sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Antalya'nın doğu kesimlerinde kuvvetli (21-50 kg/metrekare) olması bekleniyor.

ADANA °C, 13°C

Parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 15°C

Çok bulutlu, doğu kesimlerde kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BURDUR °C, 7°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

HATAY °C, 11°C

Parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

Parçalı, yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra Eskişehir ve Ankara çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

AKSARAY °C, 6°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu

ANKARA °C, 5°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmurlu

CANKIRI °C, 3°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu

ESKISEHIR °C, 8°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmurlu

BATI KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

Parçalı ve çok bulutlu, batısı ile zamanla bölge genelinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

BARTIN °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu

BOLU °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu

DÜZCE °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu

ZONGULDAK °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı ile birlikte Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor. Rüzgarın; Orta Karadeniz'de güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına (40-60 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 6°C

Parçalı ve az bulutlu

ARTVİN °C, 5°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 14°C

Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey ve doğusunda kuvvetli olmak üzere bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

ELAZIĞ °C, 0°C

Parçalı ve az bulutlu

ERZURUM °C, -4°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, -4°C

Parçalı ve az bulutlu

MUŞ °C, -5°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

DIYARBAKIR °C, 4°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZIANTEP °C, 6°C

Parçalı ve az bulutlu

SIIRT °C, 3°C

Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 9°C

Parçalı ve az bulutlu