Meteoroloji'den son dakika uyarÄ±sÄ±
Meteoroloji Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼, yaptÄ±ÄŸÄ± son dakika aÃ§Ä±klamasÄ±nda Ä°stanbul'un Avrupa YakasÄ±'nÄ±n batÄ±sÄ±nda (Silivri, Ã‡atalca, BÃ¼yÃ¼kÃ§ekmece) etkili olacak saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlar nedeniyle vatandaÅŸlarÄ± yaÅŸanabilecek olumsuzluklara karÅŸÄ± uyardÄ±.
Meteoroloji'den yapÄ±lan aÃ§Ä±klama ÅŸu ÅŸekilde:
YapÄ±lan son deÄŸerlendirmeler ve meteoroloji radar verilerine gÃ¶re; Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki 1 saat iÃ§erisinde (21.20-22.30 TSÄ°) Ä°stanbul'un Avrupa YakasÄ±'nÄ±n batÄ±sÄ±nda (Silivri, Ã‡atalca, BÃ¼yÃ¼kÃ§ekmece) gÃ¶rÃ¼lecek olan gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n yerel olarak kuvvetli (15-35 kg/metrekare) olmasÄ± beklendiÄŸinden meydana gelebilecek ani sel, su baskÄ±nÄ±, yÄ±ldÄ±rÄ±m, yaÄŸÄ±ÅŸ anÄ±nda kuvvetli rÃ¼zgar ve yerel dolu yaÄŸÄ±ÅŸÄ± gibi olumsuzluklara karÅŸÄ± ilgililerin ve vatandaÅŸlarÄ±n dikkatli ve tedbirli olmalarÄ± gerekmektedir.
SÄ°LÄ°VRÄ°'DE DOLU YAÄžIÅžI BAÅžLADIÂ
Silivri'de ÅŸiddetli yaÄŸmur ve dolu yaÄŸÄ±ÅŸÄ± etkili olmaya baÅŸladÄ±. Art arda dÃ¼ÅŸen yÄ±ldÄ±rÄ±mlarÄ±n ise geceyi aydÄ±nlattÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ldÃ¼. Åžiddetli yaÄŸmurun ve dolu yaÄŸÄ±ÅŸÄ±nÄ±n bir sÃ¼re daha etkili olmasÄ± bekleniyor. Ä°HA
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