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    Meteoroloji uyarmıştı... İstanbul'da şiddetli yağış ve fırtına

    İSTANBUL DHA
    27.06.2018 - 21:40 | Son Güncelleme:

    İstanbul'da şiddetli yağış ve fırtına etkili oluyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü bir uyarıda daha bulunarak İstanbul’da saat 23.30 ile 01.00 saatleri arası için yeni bir sağanak beklendiğini belirtti. Akşam saatlerinde şiddetli yağış nedeniyle Atatürk Havalimanı’nda uçak iniş ve kalkış trafiğinde aksamalar yaşandı.

    Akşam saatlerinde yapılan uyarıların ardından İstanbul'da gök gürültüsü ve ardından başlayan şiddetli yağış etkili oldu. Şimşeklerin gökyüzünü aydınlattığı İstanbul'da bazı bölgelerde de dolu yağışı görüldü.

    ATATÜRK HAVALİMANI'NDA AKSAMALAR YAŞANDI
    Şiddetli yağış ve dolu nedeniyle Atatürk Havalimanı'ndaki seferlerde kısa süreli aksamalar yaşandı.

    Alınan bilgiye göre, İstanbul'da akşam saatlerinde etkisini artıran yağmur ve dolu nedeniyle seferlerde kısa süreli gecikmeler oldu. 

    Uçaklar, 5 dakikalık süre için havalimanındaki pist başında beklerken, Atatürk Havalimanı'ndaki hava trafiğinin kapanmadığı bildirildi. 

    Bazı uçaklar havada tur atmak zorunda kaldı. Bu sırada tarifeli bir uçak pisti pas geçti. 

    Hava trafiği daha sonra normale döndü. 

    METEOROLOJİ UYARMIŞTI
    Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada şöyle denildi:

    "Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezinde yapılan son meteorolojik değerlendirme ve radar verilerine göre; bugün 21.40-23.30 saatleri arasında Boğaz çevresi ve Avrupa Yakası başta olmak üzere, İstanbul'da yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."

    METEOROLOJİ’DEN BİR SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI DAHA
    METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü, İstanbul’da saat 23.30 ile 01.00 saatleri arası için yeni bir sağanak yağış uyarısında bulundu.

    Yapılan açıklama şöyle:

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezinde yapılan son meteorolojik değerlendirme ve radar verilerine göre; bu gece İstanbul Avrupa Yakası ve Boğaz çevresinde etkili olan yağışın ardından, 23.30 - 01.00 saatleri arasında Marmara Denizi üzerinden gelen yeni bir yağışlı kütlenin İstanbul’da yerel olarak kuvvetli (20-40 kg/m2) gök gürültülü sağanak yağışa yol açması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

    AKOM'DAN AÇIKLAMA

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM)’dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

    "İstanbul da sağanak yağış, Boğaz cevresi ve Avrupa yakası tamamında gece yarısına kadar etkili olacak. Yağışlar zaman zaman kuvvetli gök gürültülü olacak.
    Zeytinburnu, Merter,Bağcılar, Küçükçekmece, Avcılar, Beylikdüzü,Bakırköy ilçelerinde etkili oluyor. Yağışlar, Başakşehir,Eyüp, Sarıyer, Şişli, Gaziosmanpaşa, Arnavutköy ilçelerini de etkisi altına alacak. Meteorolojik tahminlere göre DOLU yağışı BEKLENMİYOR."

    Etiketler: son dakika , haberler
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