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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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12.03.2019 - 07:57, Son Güncelleme:

Meteoroloji'den son dakika sürprizlerine karşı uyarı: Kuvvetli yağış geliyor!

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Meteoroloji'den son dakika sürprizlerine karşı uyarı: Kuvvetli yağış geliyor!

Dün hava sıcaklıklarının artış göstermesinin ardından 12 Mart Salı günü için yağışlı hava uyarısında bulunan Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ege ve Marmara Bölgesinde kuvvetli yağış dolayısıyla oluşabilecek ani sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olunması gerektiğini duyurdu. Öğle saatlerinden itibaren Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde rüzgarın saatte 70 km hıza çıkabileceği bilgisi, MGM'nin günlük tahminleri arasında yer aldı. İşte, tüm bölgeler için günün hava durumu bilgileri

Kuvvetli rüzgar ve yağış uyarısında bulunan Meteoroloji Genel Müdürlüğü, batı kesimlerde hava sıcaklığının 2 ila 4 derece arasında düşüş göstereceğini tahminlerine ekledi. 

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, Batı Karadeniz ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Adana ve Osmaniye çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden itibaren Trakya kesimi, İstanbul, Çanakkale ve İzmir çevreleri ile Balıkesir'in kuzey kıyıları, Edremit Körfezi ve Aydın'ın kıyı kesimlerinde kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor. Gece ve sabah iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis, doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının; yağışlı sistemle birlikte batı kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, ancak ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Rüzgarın; genellikle güney ve güneybatı, Marmara ve Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Güney ve İç Ege, İç Anadolu ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde güney ve güneybatıdan, öğle saatlerinden itibaren de Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğudan kuvvetli (30-60, Marmara, Kuzey Ege kıyıları ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer 70 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; öğle saatlerinden itibaren Trakya kesimi, İstanbul, Çanakkale ve İzmir çevreleri ile Balıkesir'in kuzey kıyıları, Edremit Körfezi ve Aydın'ın kıyı kesimlerinde kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı (ani sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar v.b.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Güney ve İç Ege, İç Anadolu ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde güney ve güneybatıdan, öğle saatlerinden itibaren de Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğudan kuvvetli (30-60, Marmara, Kuzey Ege kıyıları ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer 70 km/sa) olarak eseceği tahmin edildiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

MARMARA BÖLGESİNDE HAVA DURUMU
Parçalı, çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren Trakya kesimi ve Çanakkale ile zamanla bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden itibaren Trakya Kesimi, İstanbul ve Çanakkale çevreleri ile Balıkesir'in kuzey kıyılarında kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor. Rüzgarın; öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-70 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 18°C
Parçalı, çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

ÇANAKKALE °C, 15°C
Parçalı, çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden itibaren kuvvetli olması bekleniyor.

İSTANBUL °C, 15°C
Parçalı, çok bulutlu, ilk saatlerden itibaren Avrupa yakası ve zamanla il genelinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden itibaren kuvvetli olması bekleniyor.

KIRKLARELİ °C, 15°C
Parçalı, çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam saatlerinden sonra kuvvetli olması bekleniyor.

EGE BÖLGESİNDE HAVA DURUMU
Parçalı, çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden itibaren Edremit Körfezi'nde, zamanla Kıyı Ege'de kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Güney ve İç Ege'de güney ve güneybatı yönlerden, gece saatlerinden itibaren Kuzey Ege kıyı kesiminde kuzey ve kuzeydoğudan kuvvetli (30-60, Kuzey Ege'de yer yer 70 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 14°C
Parçalı, çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 17°C
Parçalı, çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

İZMİR °C, 17°C
Parçalı, çok bulutlu, gece saatlerinden sonra kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

MANİSA °C, 16°C
Parçalı, çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

AKDENİZ BÖLGESİNDE HAVA DURUMU
Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz ile Adana ve Osmaniye çevrelerinin aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı ve hafif olmak üzere sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

BURDUR °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

HATAY °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu

İÇ ANADOLU BÖLGESİNDE HAVA DURUMU
Parçalı, çok bulutlu, sabah saatlerinde Konya çevreleri ile öğle saatlerinden sonra bölgenin kuzeyinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölge genelinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (30-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

ANKARA °C, 16°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı

ÇANKIRI °C, 16°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 15°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı

KONYA °C, 15°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, sabah saatlerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ BÖLGESİNDE HAVA DURUMU
Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra batı kesimlerden başlamak üzere bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 14°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 19°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

SİNOP °C, 16°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 18°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİNDE HAVA DURUMU
Parçalı, zamanla batısı çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren Orta Karadeniz'in iç kesimlerinin aralıklı ve yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Rüzgarın; öğle saatlerinden itibaren Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60, yer yer 70 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

AMASYA °C, 22°C
Parçalı, zamanla bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı

ÇORUM °C, 18°C
Parçalı, zamanla bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 18°C
Parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU BÖLGESİNDE HAVA DURUMU
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte buzlanma ve don bekleniyor.

ERZURUM °C, 5°C
Parçalı bulutlu

KARS °C, 6°C
Parçalı bulutlu

MUŞ °C, 6°C
Parçalı bulutlu

VAN °C, 9°C
Parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİNDE HAVA DURUMU
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin kuzey ve doğusunda yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 16°C
Parçalı bulutlu

GAZİANTEP °C, 15°C
Parçalı bulutlu

SİİRT °C, 16°C
Parçalı bulutlu

ŞANLIURFA °C, 17°C
Parçalı bulutlu

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