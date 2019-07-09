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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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09.07.2019 - 07:15, Son Güncelleme:

Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı: Yağış geliyor!

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Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı: Yağış geliyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yayımladığı verilerde bölgelerin haftalık hava durumu bilgilerine yer verdi. 9 Temmuz Salı günü kapsamında yurdun kuzey ve en doğusu için yağışlı hava uyarısında bulunan MGM, çarşamba ve perşembe günü gelmesi beklenen yağışlı havaya dikkat çekti. İşte, MGM'nin haftalık hava durumu verilerine göre detaylı bilgiler

Günün hava durumu bilgilerine göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağını belirten Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Karadeniz Bölgesi'nin belirli bölümlerinde yer yer ve Doğu Anadolu'nun en uç kısmında ise kuvvetli yağış beklendiği bilgisini paylaştı. Meteoroloji verilerine göre çarşamba ve perşembe günü ise Marmara, Trakya ve Karadeniz'in bazı bölgelerinin yağışlı geçmesi bekleniyor.

Meteorolojiden son dakika hava durumu uyarısı: Yağış geliyor

Meteorolojiden son dakika hava durumu uyarısı: Yağış geliyor

Meteorolojiden son dakika hava durumu uyarısı: Yağış geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Anadolu’nun doğusu, Düzce, Zonguldak, Karabük, Bartın, Kastamonu, Sinop, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinde Van çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu'nun batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olarak eseceği tahmin ediliyor.

MARMARA BÖLGESİ HAVA DURUMU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BALIKESİR °C, 36°C
Az bulutlu

BURSA °C, 34°C
Az bulutlu

İSTANBUL °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu

EGE BÖLGESİ HAVA DURUMU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 31°C
Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 38°C
Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık

AKDENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU
Az bulutlu ve açık, doğu kesimlerinin akşam saatlerinde çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık, zamanla çok bulutlu

ANTALYA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

ÇANKIRI °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

SİVAS °C, 29°C
Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU
Parçalı, yer yer çok bulutlu, Düzce, Zonguldak, Karabük, Bartın, Kastamonu ve Sinop çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 29°C
Parçalı bulutlu

DÜZCE °C, 32°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP °C, 29°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 29°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU
Parçalı, yer yer çok bulutlu, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 33°C
Parçalı bulutlu

BAYBURT °C, 26°C
Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 29°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 28°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU
Parçalı ve az bulutlu, doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Kars, Ardahan, Iğdır, Erzurum, Van ve Hakkari çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde Van çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ERZURUM °C, 26°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 25°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 34°C
Az bulutlu

VAN °C, 26°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olarak kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU
Az bulutlu ve açık, batısının zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 39°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 37°C
Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 37°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 40°C
Az bulutlu ve açık

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