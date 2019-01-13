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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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13.01.2019 - 10:39, Son Güncelleme:

Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı! Yurt genelinde hava durumu nasıl olacak?

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Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı! Yurt genelinde hava durumu nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden hava durumu ile ilgili son dakika uyarısı geldi. Yapılan uyarıya göre, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis olayı bekleniyor. Peki, yurt genelinde hava durumu nasıl olacak?

Yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kütahya, Muğla, Hatay, Osmaniye, Konya, Nevşehir, Aksaray ve Samsun çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, Karadeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu'nun yağış alan kesimleri ve Doğu Anadolu ile Burdur ve Isparta'da karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların Antalya çevrelerinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak, Isparta'nın güneyi ve Burdur'un doğu ilçelerinde yer yer kuvvetli karla karışık yağmur, öğle saatlerinden sonra Hakkari çevrelerinde yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis olayı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgar, genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, sabah ve gece saatlerinde karla karışık yağmurlu 5
İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu 6
İzmir: Parçalı ve çok bulutlu 11
Adana: Parçalı, yer yer çok bulutlu 13
Antalya: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların öğle saatlerine kadar yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor) 12
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 10
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 14
Erzurum: Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı -5
Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmurlu, kuzey kesimleri karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı 6

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