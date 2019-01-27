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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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27.01.2019 - 09:11, Son Güncelleme:

Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı: Sel ve baskınlara dikkat!

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Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı: Sel ve baskınlara dikkat!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yurt geneli hava durumu için son dakika uyarıları gelmeye devam ediyor. Bugün yurt genelinde yağış bekleniyor. Özellikle Antalya'da sağanak yağışa karşı vatandaşların dikkatli olması istendi. 27 Ocak tarihli hava durumuna göre, Marmara Bölgesi’nde hava sıcaklığı 2 ila 4 derece arasında azalacak. Peki, diğer bölgelerde bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Çanakkale, Eskişehir, Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Sivas çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların Antalya ve Şırnak çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli yağmur ve sağanak, Bitlis, Siirt, Hakkari, Muş'un güneyi, Siirt ve Şırnak'ın doğu kesimlerinin yüksekleri ile Van'ın güney ilçelerinde yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Marmara'da 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı bekleniyor.

RÜZGAR: Genellikle güneyli yönlerden, gece saatlerine kadar Marmara'da kuzeydoğu yönünden hafif, ara sıra orta kuvvette, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunun yükseklerinde yer yer kuvvetli olarak (30-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Yağışların Antalya ve Şırnak çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli yağmur ve sağanak, Bitlis, Siirt, Hakkari, Muş'un güneyi, Siirt ve Şırnak'ın doğu kesimlerinin yüksekleri ile Van'ın güney ilçelerinde yoğun kar şeklinde olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ani sel, su baskını, ulaşımda aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunun yükseklerinde yer yer kuvvetli olarak (30-60 km/sa) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (soba ve doğalgaz zehirlenmeleri, ulaşımda aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Çok bulutlu 8 
İstanbul: Çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu 8 
İzmir: Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı 15 
Adana: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 16 
Antalya: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor) 14 
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı 16 
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı 18 
Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karlak karışık yağmur ve kar yağışlı 4 
Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 12 

Yurt genelinde beklenen hava durumu aşağıdaki gibidir:

Meteorolojiden son dakika hava durumu uyarısı: Sel ve baskınlara dikkat

Meteorolojiden son dakika hava durumu uyarısı: Sel ve baskınlara dikkat



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