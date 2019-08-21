Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı: Metrekareye 75 kg yağacak!

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriMeteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı: Metrekareye 75 kg yağacak!
GeriGündem Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı: Metrekareye 75 kg yağacak!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
21.08.2019 - 07:16, Son Güncelleme:

Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı: Metrekareye 75 kg yağacak!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı: Metrekareye 75 kg yağacak!

Günün hava durumu bilgilerinde son dakika uyarılarına yer veren Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), İstanbul'un Anadolu Yakası başta olmak üzere Karadeniz'in batı kesimlerini ani sel ve su baskını gibi olumsuzluklara karşı uyardı. MGM, öğle saatlerinden itibaren Batı Karadeniz geneli ile Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Ankara, Çankırı, Kırıkkale, Çorum ve Amasya çevrelerinde yer yer çok kuvvetli yağış beklendiğini tahminlerine ekledi. CNN TÜRK Meteoroloji Editörü Bünyamin Sürmeli de Orta ve Batı Karadeniz'i sel riskine karşı uyarırken, Marmara'da da kuvvetli yağışın etkili olacağını söyledi. İşte, 21 Ağustos Çarşamba gününe dair hava durumu bilgileri

Metrekarede 75 kilograma kadar yağış olması beklendiğini tahminlerine ekleyen Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bazı bölgeler için uyarılarda bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz kıyıları, Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinden itibaren Zonguldak, Bartın, Düzce ve Sakarya çevrelerinde, öğleden itibaren Batı Karadeniz geneli ile Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Ankara, Çankırı, Kırıkkale, Çorum ve Amasya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

Meteorolojiden son dakika hava durumu uyarısı: Metrekareye 75 kg yağacak

CNN TÜRK Meteoroloji Editörü Bünyamin Sürmeli de hava durumuna ilişkin son bilgileri CNN TÜRK ekranlarında paylaştı. Sürmeli, Orta ve Batı Karadeniz'i sel riskine karşı uyarırken, Marmara'da da kuvvetli yağışın beklendiğini aktardı. Sürmeli'nin hava durumuna ilişkin verdiği bilgiler şöyle:

"Marmara'daki yağış geçen Cumartesi günkü gibi bir yağış değil ama su baskını yapabilecek seviyede. Şu saat itibariyle yağış başlamış durumda. Yağışın etkin kısmı saat 09.00 suları ile öğleden sonra 15.00 aralığında dalga dalga gelecek bir yağış. Su baskınları yapma ihtimali var. Yağışın miktarı fazla ama geçen Cumartesi günkü kadar değil.

İkincisi, yağışın bu çapta olduğu alanlar var. Kocaeli, Sakarya çevrelerinde yağışın miktarı biraz daha fazla. Karadeniz'in orta ve batı kesimlerinde de kuvvetli sağanaklar bekliyoruz. Sel riski var. Kastamonu, Bolu, Zonguldak çevrelerinde Sinop'a uzanıyor. Bu alana dikkat. Yağışın miktarı hayli fazla, biraz su baskınlarının ötesinde sel riski taşıyor. Bu yağışlar dolu da ihtiva edebilecek.

Marmara'daki yağışlarda sıcaklık aşağı inmiyor. Yağış gelecek ve gidecek yine 29 derecede kalıyor. Yağışlar geçen cumartesi gibi değil fakat kuvvetli çapta. Bu yağışlar muhtemelen akşam saatlerine kalmadan bitecek. Yarın bölgesel geçişler, sonra ömrünü tamamlamaya başlıyor.

Karadeniz'de bugün günün büyük kısmına yayılmış şekilde kuvvetli sağanak devam edecek. Yarın zayıflamış olacak.

İç Anadolu bölgesinde başkent bu alan içerisinde. Sel riskli değil ama kuvvetli sağanaklar, yıldırım, şimşekli, gök gürültülü yağışlar kendisini gösterecek. Başkentin sıcaklığı 25-26 dereceleri aşamayacak.

Hafta sonunda Doğu Karadeniz'in dışında yurdun kalanından yağış ayrılmış olacak. Yaz sıcaklarına döneceğiz. İstanbul 30-32, İzmir 37 derecelere çıkacak. Genel tablo önümüzdeki günler bu şekilde.

Orta ve Batı Karadeniz sel riskine, Marmara'da su baskınlarına karşı dikkatli olması uyarısını yapıyoruz."

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey yönlerden, doğu bölgelerde güney yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Erzincan, Tunceli ve Bingöl çevrelerinde güney yönlerden kuvvetli (30-50 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Bu sabah saatlerinden itibaren Zonguldak, Bartın, Düzce, Sakarya çevrelerinde, öğle saatlerinden itibaren Batı Karadeniz geneli ile Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Ankara, Çankırı, Kırıkkale, Çorum ve Amasya çevrelerinde görülecek olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların kuvvetli (21-50 kg/m²) ve yer yer çok kuvvetli (51-75 kg/m²) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

MARMARA BÖLGESİ HAVA DURUMU
Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinden itibaren Kocaeli, Sakarya ve Bilecik çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m²) olması bekleniyor.

BURSA °C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 31°C
Parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinden itibaren yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

EGE BÖLGESİ HAVA DURUMU
Parçalı ve az bulutlu, zamanla İç Ege'nin çok bulutlu, öğle saatlerinde Afyonkarahisar ve Kütahya çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 34°C
Az bulutlu

MANİSA °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 36°C
Az bulutlu

HATAY °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Karaman ve Sivas hariç) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden itibaren Ankara, Kırıkkale ve Çankırı çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ANKARA °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden itibaren yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ESKİŞEHİR °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİVAS °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinden itibaren Zonguldak, Bartın ve Düzce çevrelerinde, öğle saatlerinden itibaren bölge genelinde kuvvetli (21-50 kg/m²) ve yer yer çok kuvvetli (51-75 kg/m²) olması bekleniyor.

BOLU °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden itibaren yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m²) olması bekleniyor.

DÜZCE °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden itibaren kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (51-75 kg/m²) olması bekleniyor.

SİNOP °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden itibaren batı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m²) olması bekleniyor.

ZONGULDAK °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (51-75 kg/m²) olması bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU
Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz'in kıyı kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden itibaren Amasya ve Çorum çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

AMASYA °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden itibaren yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

BAYBURT °C, 32°C
Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU
Az bulutlu ve açık, kuzey ve batı kesimlerinin yer yer parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Erzincan, Tunceli ve Bingöl çevrelerinde güneyli yönlerden kuvvetli (30-50 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

ARDAHAN °C, 31°C
Parçalı ve çok bulutlu

ERZURUM °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 33°C
Parçalı bulutlu

VAN °C, 29°C
Az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 38°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 39°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber
İzmir'deki büyük yangınla ilgili flaş açıklama
İmamın sözleri yürek yaktı: 'Mesleğimin en zor günü'
Dehşete düşüren iddia! Dişi çekildi, gözünü kaybetti...
72 yaşındaki adam 8 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismar iddiasıyla tutuklandı