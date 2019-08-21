Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı: Metrekareye 75 kg yağacak!

Metrekarede 75 kilograma kadar yağış olması beklendiğini tahminlerine ekleyen Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bazı bölgeler için uyarılarda bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz kıyıları, Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinden itibaren Zonguldak, Bartın, Düzce ve Sakarya çevrelerinde, öğleden itibaren Batı Karadeniz geneli ile Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Ankara, Çankırı, Kırıkkale, Çorum ve Amasya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

CNN TÜRK Meteoroloji Editörü Bünyamin Sürmeli de hava durumuna ilişkin son bilgileri CNN TÜRK ekranlarında paylaştı. Sürmeli, Orta ve Batı Karadeniz'i sel riskine karşı uyarırken, Marmara'da da kuvvetli yağışın beklendiğini aktardı. Sürmeli'nin hava durumuna ilişkin verdiği bilgiler şöyle:

"Marmara'daki yağış geçen Cumartesi günkü gibi bir yağış değil ama su baskını yapabilecek seviyede. Şu saat itibariyle yağış başlamış durumda. Yağışın etkin kısmı saat 09.00 suları ile öğleden sonra 15.00 aralığında dalga dalga gelecek bir yağış. Su baskınları yapma ihtimali var. Yağışın miktarı fazla ama geçen Cumartesi günkü kadar değil.

İkincisi, yağışın bu çapta olduğu alanlar var. Kocaeli, Sakarya çevrelerinde yağışın miktarı biraz daha fazla. Karadeniz'in orta ve batı kesimlerinde de kuvvetli sağanaklar bekliyoruz. Sel riski var. Kastamonu, Bolu, Zonguldak çevrelerinde Sinop'a uzanıyor. Bu alana dikkat. Yağışın miktarı hayli fazla, biraz su baskınlarının ötesinde sel riski taşıyor. Bu yağışlar dolu da ihtiva edebilecek.

Marmara'daki yağışlarda sıcaklık aşağı inmiyor. Yağış gelecek ve gidecek yine 29 derecede kalıyor. Yağışlar geçen cumartesi gibi değil fakat kuvvetli çapta. Bu yağışlar muhtemelen akşam saatlerine kalmadan bitecek. Yarın bölgesel geçişler, sonra ömrünü tamamlamaya başlıyor.

Karadeniz'de bugün günün büyük kısmına yayılmış şekilde kuvvetli sağanak devam edecek. Yarın zayıflamış olacak.

İç Anadolu bölgesinde başkent bu alan içerisinde. Sel riskli değil ama kuvvetli sağanaklar, yıldırım, şimşekli, gök gürültülü yağışlar kendisini gösterecek. Başkentin sıcaklığı 25-26 dereceleri aşamayacak.

Hafta sonunda Doğu Karadeniz'in dışında yurdun kalanından yağış ayrılmış olacak. Yaz sıcaklarına döneceğiz. İstanbul 30-32, İzmir 37 derecelere çıkacak. Genel tablo önümüzdeki günler bu şekilde.

Orta ve Batı Karadeniz sel riskine, Marmara'da su baskınlarına karşı dikkatli olması uyarısını yapıyoruz."



HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey yönlerden, doğu bölgelerde güney yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Erzincan, Tunceli ve Bingöl çevrelerinde güney yönlerden kuvvetli (30-50 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Bu sabah saatlerinden itibaren Zonguldak, Bartın, Düzce, Sakarya çevrelerinde, öğle saatlerinden itibaren Batı Karadeniz geneli ile Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Ankara, Çankırı, Kırıkkale, Çorum ve Amasya çevrelerinde görülecek olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların kuvvetli (21-50 kg/m²) ve yer yer çok kuvvetli (51-75 kg/m²) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

MARMARA BÖLGESİ HAVA DURUMU

Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinden itibaren Kocaeli, Sakarya ve Bilecik çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m²) olması bekleniyor.

BURSA °C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 31°C

Parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinden itibaren yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

EGE BÖLGESİ HAVA DURUMU

Parçalı ve az bulutlu, zamanla İç Ege'nin çok bulutlu, öğle saatlerinde Afyonkarahisar ve Kütahya çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 34°C

Az bulutlu

MANİSA °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 36°C

Az bulutlu

HATAY °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Karaman ve Sivas hariç) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden itibaren Ankara, Kırıkkale ve Çankırı çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ANKARA °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden itibaren yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ESKİŞEHİR °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİVAS °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinden itibaren Zonguldak, Bartın ve Düzce çevrelerinde, öğle saatlerinden itibaren bölge genelinde kuvvetli (21-50 kg/m²) ve yer yer çok kuvvetli (51-75 kg/m²) olması bekleniyor.

BOLU °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden itibaren yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m²) olması bekleniyor.

DÜZCE °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden itibaren kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (51-75 kg/m²) olması bekleniyor.

SİNOP °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden itibaren batı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m²) olması bekleniyor.

ZONGULDAK °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (51-75 kg/m²) olması bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz'in kıyı kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden itibaren Amasya ve Çorum çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

AMASYA °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden itibaren yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

BAYBURT °C, 32°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

Az bulutlu ve açık, kuzey ve batı kesimlerinin yer yer parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Erzincan, Tunceli ve Bingöl çevrelerinde güneyli yönlerden kuvvetli (30-50 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

ARDAHAN °C, 31°C

Parçalı ve çok bulutlu

ERZURUM °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 33°C

Parçalı bulutlu

VAN °C, 29°C

Az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 37°C

Az bulutlu ve açık