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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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01.02.2019 - 09:11, Son Güncelleme:

Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı: İstanbul’da fırtına etkili oluyor

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Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı: İstanbul’da fırtına etkili oluyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM)'un ardı ardına yaptığı fırtına ve yoğun yağış uyarılarının ardından, İstanbul’da gece saatlerinde başlayan sağanak yağmur ve rüzgâr sabah saatlerinde etkisini arttırdı. Kadıköy Caddebostan'da bir inşaatın demir plakaları aşırı rüzgardan sokağa devrildi. Bir araç demir plakalar altında kalırken, sokakta o sırada kimse olmaması faciayı önledi. Peki, bugün hava nasıl olacak? İşte, Meteoroloji'den gelen son dakika bilgileri ve yurt geneli hava durumu raporu

Ardı ardına gelen fırtına uyarılarının ardından İstanbul'da sabah saatlerinde yoğun yağış ve fırtına etkili olmaya başladı. Fırtınanın etkisiyle Boğaz'da şiddetli dalgalar oluştu.

Özellikle Boğaz çevresinde etkisini arttırarak fırtınaya dönüştü. Üsküdar sahilde fırtınanın etkisiyle dalgalar yükselirken, dalgalar dalgakıran boyunu aştı. Sabah saatlerinde etkili olan sağanak ve fırtınaya yakalanan bazı vatandaşlar yürümekte güçlük çekerken, bazı vatandaşlar ise fırtınaya aldırış etmeden yoluna devam etti.

YURT GENELİ HAVA DURUMU

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinin çok bulutlu ve iç ve doğu kesimlerin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Sivas, Yozgat ve Kayseri çevrelerinde yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, ülke genelinde mevsim normallerinin 2 ila 5 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle batı ve güneybatı yönlerinden hafif arasıra orta, akşam saatlerine kadar iç kesimlerde yer yer kuvvetli kuvvette esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Çok bulutlu zamanla parçalı bulutlu 7
İstanbul: Çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif yağmurlu 13
İzmir: Parçalı bulutlu 15
Adana: Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. 18
Bursa: Çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif yağmurlu 14
Antalya: Parçalı bulutlu 16
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 13
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 14
Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı 1
Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 10

Yurt genelinde beklenen hava durumu aşağıdaki gibidir:

Meteorolojiden son dakika hava durumu uyarısı: İstanbul’da fırtına etkili oluyor


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