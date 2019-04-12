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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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12.04.2019 - 07:28, Son Güncelleme:

Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı: Dolu riskine karşı dikkatli olunmalı!

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Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı: Dolu riskine karşı dikkatli olunmalı!

12 Nisan Cuma günü gerçekleştirdiği hava durumu değerlendirmelerine göre kuvvetli yağış uyarısında bulunan Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Marmara Bölgesinin batısı ve Kırklareli bölgesinin bu yağıştan etkileneceğini aktardı. İstanbul için çok bulutlu ve öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiği bilgisi MGM'nin hava durumu verileri arasında yer aldı. İşte, MGM'nin dolu uyarısında bulunduğu 12 Nisan Cuma gününe ait hava durumu verileri

Günün hava durumu verilerine göre yurdun kuzey batı bölgeleri için hava durumu uyarısında bulunan Meteoroloji Genel Müdürlüğü, öğle saatlerinde dolu ve yıldırım ihtimaline karşı dikkatli olunması gerektiğini aktardı. 

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara, Ege, Göller yöresi, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Sivas çevreleri ve Antalya'nın kuzey ve batı ilçelerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kırklareli çevreleri ile Tekirdağ'ın kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Meteorolojiden son dakika hava durumu uyarısı: Dolu riskine karşı dikkatli olunmalı

HAVA SICAKLIĞI: İç kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney ve güneybatı, Güneydoğu kesimlerde kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların öğle saatlerinden sonra Kırklareli çevreleri ve Tekirdağ'ın kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli (20-40 Kg/m2) olacağı tahmin edildiğinden meydana gelmesi muhtemel su baskını, yıldırım tehlikesi ve yerel dolu riskine karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar, çatı uçması vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

MARMARA BÖLGESİ HAVA DURUMU
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra Kırklareli çevreleri ve Tekirdağ'ın kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

BURSA °C, 21°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

ÇANAKKALE °C, 19°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 19°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 18°C
Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

EGE BÖLGESİ HAVA DURUMU
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 15°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 20°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

İZMİR °C, 21°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

MANİSA °C, 21°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

AKDENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra göller yöresi ile Antalya'nın kuzey ve batı ilçelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA °C, 22°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ve batı kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BURDUR °C, 19°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu

İÇ ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU
Parçalı ve çok bulutlu, kuzeybatı kesimleri ile Sivas çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 16°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı

ÇANKIRI °C, 17°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 15°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

SİVAS °C, 16°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU
Çok bulutlu, İç kesimleri ile Zonguldak, Bartın çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı ilçelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 15°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 20°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

SİNOP °C, 16°C
Çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 18°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin iç kesimlerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 23°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı ve hafif olmak üzere sağanak yağışlı

BAYBURT °C, 13°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı ve hafif olmak üzere sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey kesimlerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmurlu

KARS °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu öğle saatlerinden sonra yağmurlu

MUŞ °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu

VAN °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 20°C
Parçalı bulutlu

GAZİANTEP °C, 20°C
Parçalı bulutlu

SİİRT °C, 18°C
Parçalı bulutlu

ŞANLIURFA °C, 22°C
Parçalı bulutlu

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