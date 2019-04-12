Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı: Dolu riskine karşı dikkatli olunmalı!
12 Nisan Cuma günü gerçekleştirdiği hava durumu değerlendirmelerine göre kuvvetli yağış uyarısında bulunan Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Marmara Bölgesinin batısı ve Kırklareli bölgesinin bu yağıştan etkileneceğini aktardı. İstanbul için çok bulutlu ve öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiği bilgisi MGM'nin hava durumu verileri arasında yer aldı. İşte, MGM'nin dolu uyarısında bulunduğu 12 Nisan Cuma gününe ait hava durumu verileri
Günün hava durumu verilerine göre yurdun kuzey batı bölgeleri için hava durumu uyarısında bulunan Meteoroloji Genel Müdürlüğü, öğle saatlerinde dolu ve yıldırım ihtimaline karşı dikkatli olunması gerektiğini aktardı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara, Ege, Göller yöresi, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Sivas çevreleri ve Antalya'nın kuzey ve batı ilçelerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kırklareli çevreleri ile Tekirdağ'ın kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: İç kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle güney ve güneybatı, Güneydoğu kesimlerde kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların öğle saatlerinden sonra Kırklareli çevreleri ve Tekirdağ'ın kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli (20-40 Kg/m2) olacağı tahmin edildiğinden meydana gelmesi muhtemel su baskını, yıldırım tehlikesi ve yerel dolu riskine karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar, çatı uçması vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
MARMARA BÖLGESİ HAVA DURUMU
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra Kırklareli çevreleri ve Tekirdağ'ın kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
BURSA °C, 21°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı
ÇANAKKALE °C, 19°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 19°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 18°C
Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
EGE BÖLGESİ HAVA DURUMU
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 15°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı
DENİZLİ °C, 20°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
İZMİR °C, 21°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
MANİSA °C, 21°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
AKDENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra göller yöresi ile Antalya'nın kuzey ve batı ilçelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu
ANTALYA °C, 22°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ve batı kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BURDUR °C, 19°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu
İÇ ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU
Parçalı ve çok bulutlu, kuzeybatı kesimleri ile Sivas çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 16°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı
ÇANKIRI °C, 17°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 15°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
SİVAS °C, 16°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU
Çok bulutlu, İç kesimleri ile Zonguldak, Bartın çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı ilçelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 15°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı
DÜZCE °C, 20°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı
SİNOP °C, 16°C
Çok bulutlu
ZONGULDAK °C, 18°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin iç kesimlerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 23°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı ve hafif olmak üzere sağanak yağışlı
BAYBURT °C, 13°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı ve hafif olmak üzere sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
DOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey kesimlerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmurlu
KARS °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu öğle saatlerinden sonra yağmurlu
MUŞ °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
VAN °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 20°C
Parçalı bulutlu
GAZİANTEP °C, 20°C
Parçalı bulutlu
SİİRT °C, 18°C
Parçalı bulutlu
ŞANLIURFA °C, 22°C
Parçalı bulutlu
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