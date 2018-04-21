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    Meteorolojiden son dakika hava durumu uyarısı: Dışarı çıkacaklar dikkat

    İHA
    21.04.2018 - 08:37 | Son Güncelleme:

    Hava sıcaklığının kuzey, iç ve doğu kesimlerde hissedilir derecede azalacağı ve ülke genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor. Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Sivas, Van ve Hakkari'nin yüksekleri ve Kayseri'nin kuzeyinin yüksek kesimlerinde kar yağışı bekleniyor.

    Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Karadeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Akdeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Çankırı, Bolu ve Sinop çevrelerinin yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, sabah ve gece saatlerinde Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Sivas, Van ve Hakkari'nin yüksekleri ve Kayseri'nin kuzeyinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bugün sabah saatlerinde Samsun'un doğusu ve Ordu çevreleri ile bugün Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda (Van, Bitlis, Şırnak, Hakkari) yerel olarak kuvvetli (30-60 kg/m2) olması bekleniyor.

    Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının kuzey, iç ve doğu kesimlerde hissedilir derecede (6 ila 12 derece) azalacağı ve ülke genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.

    Rüzgarın genellikle kuzeyli, güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneyi, Ege, İç Anadolu, Akdeniz'in iç ve batı kesimlerinde kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

    Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
    Ankara: Parçalı ve az bulutlu 13
    İstanbul: Parçalı ve az bulutlu, yarın sabah saatlerinde sisli 19
    İzmir: Parçalı ve az bulutlu 21
    Adana: Parçalı ve çok bulutlu, bugün iç kesimleri ve yüksekleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26
    Antalya: Parçalı bulutlu 29
    Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, bugün aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçecek. Doğusunda bu sabah saatlerinde yağışların kuvvetli olması bekleniyor 12
    Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 13
    Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, bugün yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı, bu sabah saatlerinde yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı 9
    Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 19

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