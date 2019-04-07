Meteoroloji'den son dakika hava durumu tahminleri | 8 Nisan hava durumu tahminleri
Yeni haftanın gelmesiyle birlikte hava durumu araştırmaları hız kazandı. Bulundukları şehirlerde 8 Nisan Pazartesi günü havaların nasıl olacağını merak eden vatandaşlar, Meteoroloji'den bu kapsamda yapılan açıklamaları sorguluyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, yarın ülke geneli parçalı ve çok bulutlu olacak. İşte, Meteoroloji'den son dakika hava durumu tahminleri...
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, Marmara, Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz, Güneydoğu Anadolu ile Sinop, Kahramanmaraş, Hatay, Osmaniye, Elazığ, Bingöl, Şırnak ve Siirt çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İşte, 8 Nisan hava durumu tahminleri...
Yağışların, kıyı Ege ile Edirne ve Çanakkale çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması öngörülüyor. Rüzgarın, Ege bölgesi ile göller yöresinde güney yönlerden kuvvetli esmesi, Orta ve Doğu Karadeniz'in kıyı kesimlerinde sis ve pus hadiseleri görülmesi bekleniyor.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle