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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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22.05.2019 - 07:02, Son Güncelleme:

Meteorolojiden son dakika hava durumu bilgileri: Sağanak ve sıcaklar geliyor

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Meteorolojiden son dakika hava durumu bilgileri: Sağanak ve sıcaklar geliyor

Haftalık ve günlük hava durumu bilgilerini paylaşan Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), cuma gününe dikkat çekti. Cuma günü İstanbul ve Ankara başta olmak üzere yurdun birçok kesiminde sağanak yağışın etkisini göstereceğini tahminlerine ekleyen MGM, Güneydoğu Anadolu Bölgesi için ise sıcaklık uyarısında bulundu. İşte, günün ve haftanın hava durumu bilgileri

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) haftalık hava durumu verilerinde cuma günü için Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde 2 ila 3 derece sıcaklık artışı, yurdun diğer bölgeleri için ise yağışlı hava uyarısında bulundu. 

Meteorolojiden son dakika hava durumu bilgileri: Sağanak ve sıcaklar geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından çarşamba günü (bugün) için yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Sinop, Ankara'nın kuzeydoğusu, Çankırı, Sivas, Van ve Bitlis çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Güney Ege, Akdeniz’in iç kesimleri ile İç Anadolu’nun güneyinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

Meteorolojiden son dakika hava durumu bilgileri: Sağanak ve sıcaklar geliyor

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Güney Ege, Akdeniz’in iç kesimleri ile İç Anadolu’nun güneyinde kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Güney Ege, Akdeniz’in iç kesimleri ile İç Anadolu’nun güneyinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

MARMARA BÖLGESİ HAVA DURUMU 
Parçalı ve az bulutlu, akşam saatlerinden itibaren güney kesimlerinin yer yer çok bulutlu, yarın (Perşembe) sabah saatlerinde güneyinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışı geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu, akşam saatlerinden itibaren çok bulutlu, yarın (Perşembe) sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı

ÇANAKKALE °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu, akşam saatlerinden itibaren çok bulutlu, yarın (Perşembe) sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

EGE BÖLGESİ HAVA DURUMU
Parçalı ve az bulutlu, akşam saatlerinden itibaren kuzeyinin yer yer çok bulutlu, yarın (Perşembe) Kuzey Ege kıyılarının hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; İç Ege'de güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 26°C
Parçalı bulutlu

DENİZLİ °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu, akşam saatlerinden itibaren çok bulutlu, yarın (Perşembe) sabah saatlerinde kuzey kıyıları hafif sağanak yağışlı

MANİSA °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu, akşam saatlerinden itibaren çok bulutlu

AKDENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

ADANA °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU
Parçalı, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde Çankırı ve Sivas ile Ankara'nın kuzeydoğu çevrelerinin yerel olmak üzere hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; güney kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

ANKARA °C, 28°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, sabah ilk saatlerde kuzeydoğu çevreleri hafif sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 28°C
Parçalı yer yer çok bulutlu

KONYA °C, 31°C
Parçalı bulutlu

SİVAS °C, 26°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU
Parçalı yer yer çok bulutlu, bu sabah saatlerinde Sinop, Kastamonu, Karabük ve Bolu ile yarın (Perşembe) sabah saatlerinde Bolu, Düzce ve Karabük çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 25°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, bu sabah ilk saatlerde ve yarın (Perşembe) sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 29°C
Parçalı yer yer çok bulutlu

SİNOP °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BAYBURT °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı hafif sağanak yağışlı

TRABZON °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin kuzeyi ile Van ve Bitlis çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 20°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 20°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 30°C
Parçalı bulutlu

VAN °C, 20°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu

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