Meteoroloji'den son dakika hava durumu bilgileri: Bugün yağmur yağacak mı?

Pazar günü yurdun bazı bölgeleri için akşam saatlerine kadar yağış uyarısında bulunan Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava durumu verilerinde pazartesi gününe dikkat çekti. İşte, MGM'den alınan güncel hava durumu bilgileri

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara’nın güney ve batısı, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun batısı, Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Afyonkarahisar, Kütahya, Denizli, Kırıkkale, Çankırı, Kayseri, Sivas, Bartın, Zonguldak, Ordu, Giresun, Erzurum, Kars, Ardahan ve Düzce çevreleri ile Sakarya ve Kocaeli'nin güney kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.





HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

MARMARA BÖLGESİ HAVA DURUMU

Parçalı ve çok bulutlu, Kocaeli ve Sakarya'nın kuzeyi ile İstanbul dışında bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 25°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra çok bulutlu, kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANAKKALE °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerine kadar kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 22°C

Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerine kadar kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE BÖLGESİ HAVA DURUMU

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimlerinin çok bulutlu; Afyonkarahisar, Kütahya ve Denizli çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu öğle saatlerinde çok bulutlu, kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu öğle saatlerinde çok bulutlu, kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

MANİSA °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

Parçalı ve az bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimlerinin öğle saatlerinde yer yer çok bulutlu; yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde çok bulutlu, kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde batısı ile Kırıkkale, Çankırı, Kayseri ve Sivas çevrelerinin, gece saatlerinde ise Kayseri ve Sivas çevrelerinin yer yer çok bulutlu, kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde çok bulutlu, kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANKIRI °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde çok bulutlu, kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde çok bulutlu, kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

SİVAS °C, 18°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri, gece saatlerinde ise Zonguldak ve Bartın çevrelerinin aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 22°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 25°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

SİNOP °C, 19°C

Parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 19°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimlerinin, gece saatlerinde ise Ordu, Giresun, Tokat, Gümüşhane ve Bayburt çevreleri ile Samsun'un doğu kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 26°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

BAYBURT °C, 17°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 20°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde doğu kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 18°C

Parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, kuzey kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 14°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinde çok bulutlu, kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 21°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

VAN °C, 14°C

Parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADIYAMAN °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

DİYARBAKIR °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde yer yer çok bulutlu

SİİRT °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde yer yer çok bulutlu

ŞANLIURFA °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu