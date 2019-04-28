Meteoroloji'den son dakika hava durumu bilgileri: Bugün yağmur yağacak mı?
28 Nisan Pazar gününe dair en son hava durumu bilgilerini kamuoyu ile paylaşan Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), bazı bölgeler için yağış uyarısında bulundu. Yurdun doğu kesimlerinin haftanın ilk gününe yağış ile uyanacağını belirten MGM, perşembe günü itibariyle ise sıcaklıkların birkaç derece düşeceği bilgisini verdi. İşte, 28 Nisan Pazar gününe ait en son hava durumu bilgileri
Pazar günü yurdun bazı bölgeleri için akşam saatlerine kadar yağış uyarısında bulunan Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava durumu verilerinde pazartesi gününe dikkat çekti. İşte, MGM'den alınan güncel hava durumu bilgileri
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara’nın güney ve batısı, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun batısı, Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Afyonkarahisar, Kütahya, Denizli, Kırıkkale, Çankırı, Kayseri, Sivas, Bartın, Zonguldak, Ordu, Giresun, Erzurum, Kars, Ardahan ve Düzce çevreleri ile Sakarya ve Kocaeli'nin güney kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
MARMARA BÖLGESİ HAVA DURUMU
Parçalı ve çok bulutlu, Kocaeli ve Sakarya'nın kuzeyi ile İstanbul dışında bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BURSA °C, 25°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra çok bulutlu, kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
ÇANAKKALE °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerine kadar kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 22°C
Parçalı bulutlu
KIRKLARELİ °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerine kadar kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE BÖLGESİ HAVA DURUMU
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimlerinin çok bulutlu; Afyonkarahisar, Kütahya ve Denizli çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu öğle saatlerinde çok bulutlu, kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
DENİZLİ °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu öğle saatlerinde çok bulutlu, kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
MANİSA °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU
Parçalı ve az bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimlerinin öğle saatlerinde yer yer çok bulutlu; yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde çok bulutlu, kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde batısı ile Kırıkkale, Çankırı, Kayseri ve Sivas çevrelerinin, gece saatlerinde ise Kayseri ve Sivas çevrelerinin yer yer çok bulutlu, kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde çok bulutlu, kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
ÇANKIRI °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde çok bulutlu, kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde çok bulutlu, kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
SİVAS °C, 18°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri, gece saatlerinde ise Zonguldak ve Bartın çevrelerinin aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 22°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE °C, 25°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu
SİNOP °C, 19°C
Parçalı bulutlu
ZONGULDAK °C, 19°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimlerinin, gece saatlerinde ise Ordu, Giresun, Tokat, Gümüşhane ve Bayburt çevreleri ile Samsun'un doğu kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 26°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
BAYBURT °C, 17°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 20°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde doğu kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON °C, 18°C
Parçalı bulutlu
DOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, kuzey kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS °C, 14°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinde çok bulutlu, kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA °C, 21°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu
VAN °C, 14°C
Parçalı bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADIYAMAN °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
DİYARBAKIR °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde yer yer çok bulutlu
SİİRT °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde yer yer çok bulutlu
ŞANLIURFA °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
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